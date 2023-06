Cla Nett 2018 auf der Summerblues-Bühne, wo er zahlreiche Weggefährten eingeladen hatte. (Im Hintergrund zu sehen: Rolf De Marchi, Clas Bruder Jachen Nett und Urs Meyer.) Foto: Patrick Kunz

Ein «Stadtfescht» im Basel der späten 1970er-Jahre. In der Innerstadt wurden verborgene Hinterhofwelten zugänglich gemacht, Cliquen und Vereine betrieben dort Beizen und Bühnen, auf denen ein Kulturprogramm geboten wurde: Ländler, Blasmusik, Old Time Jazz waren immer dabei, aber es gab auch rockige Spitzen. Genau die suchten wir, zwei Progymnasiasten, die vor kurzem Ritter- und Piratenfantasien gegen Rock-’n’-Roll-Träume eingetauscht hatten. Wir besassen einige Schallplatten, viele selbst aufgenommene Tonbandkassetten, hörten Radio und lasen den «Musik Express».

Wir stromerten also durchs Fest. Über die meisten Angebote rümpften wir die Nase, sie langweilten uns. Als Teenager in der zweiten Hälfte der «Seventies» bezeichneten wir alles und jeden als «Pseudo», das war unser Lieblingswort: «Schau mal diese Pseudo-Folk-Band dort drüben, das sind so Pseudo-Hippies.» Doch dann kamen wir an den Rheinsprung, da hörten wir plötzlich mächtigen Rock ’n’ Roll. Der zog uns wie magnetisch in einen Hinterhof. Da standen sie auf der Bühne, eine richtige elektrische Band, mit Gibson-Gitarren, coole Typen in Jeans, sie waren wie unsere älteren Cousins, rockten jedoch drauflos, bis sich die Klampfen verbogen: «Be Bop a Lula, she’s my baby».

«Ich bin Cla, wir sind die Lazy Poker Blues Band.»

Plötzlich spielte der Typ mit dem Bart, dem Hut, der Brille im Gesicht und der Gibson SG vor der Hüfte ein Solo, welches uns in Trance versetzte. Das war elektronischer Engelsgesang, Rock-Schamanismus (wir lasen gerade Carlos Castaneda). Ganz nahe standen wir vor ihm, sahen seine Hände, seine Finger. Er beherrschte das wirklich. Ein Typ aus Basel! Das konnte man hier lernen und spielen, nicht nur in England oder den USA.

Diese Einsicht veränderte unsere Welt.

Fortan hatten wir nur noch ein Ziel: die Gründung einer Band. Wir hörten das Konzert zu Ende, tranken Cola und applaudierten wie verrückt. Danach nahmen wir allen Mut zusammen, den Leadgitarristen anzusprechen. «Hey, das war so lässig, wie heisst ihr, wo spielt ihr euer nächstes Konzert?» Er sah uns an, lächelte, und sagte mit freundlicher, tiefer Stimme: «Ich bin Cla, wir sind die Lazy Poker Blues Band. Freut mich, dass es euch gefällt. Wir spielen bald am Festival beim Schloss Rotberg, oberhalb von Mariastein.»

Zwar mit unzähligen Warnungen unserer Mütter und viel Proviant ausgestattet – aber wir durften ans Festival gehen.

Summerblues 2023 mit Tributprogramm für Cla Nett Infos einblenden Das Summerblues Basel, das zum 14. Mal stattfindet, lockt jährlich bis zu 15’000 Besucherinnen und Besucher in die Kleinbasler Altstadt. Heuer spielen 37 nationale und internationale Acts auf sieben zwischen dem Clara- und dem Wettsteinplatz verteilten Bühnen. Im Rahmen des Festivals wird der Final der Swiss Blues Challenge ausgetragen. Dabei buhlen im Volkshaus vier Bands um den Sieg und einen Auftritt an der European Blues Challenge. Cla Nett (1956–2021) war ab 1975 Frontmann und Leadgitarrist der Lazy Poker Blues Band, der später auch Basler Musikkoryphäen wie Roli Frei und Jakob Künzel angehörten. Die Formation mit wechselnder Besetzung avancierte schnell zur erfolgreichsten Schweizer Bluesband, zu den Höhepunkten ihrer Jahrzehnte umspannenden Karriere zählten Tourneen mit Joe Cocker und ein Auftritt vor 50’000 Leuten im Berliner Olympiastadion. Auf der Lindenberg-Bühne werden Little Chevy, Manu Hartmann und die Lazy Poker Blues Band Cla Nett mit einem eigens für das Summerblues zusammengestellten Tributprogramm ehren, an dem sich auch einige Special Guests beteiligen wollen. (nj)

Das war ein Tag! Auf der Bühne spielte eine regionale Band nach der anderen, Hamlet’s Requiem, die Meridies, Ephesus, und am Ende kam die Lazy Poker Blues Band. «Let’s Work Together» war für uns der Höhepunkt des Gigs – und wieder hat Clas Gibson-Gitarre zu uns gesprochen. Diesmal lernten wir den Drummer kennen, Marco. Und natürlich sagte er uns, wo die nächsten Konzerte geplant waren. Wir sahen Cla und seine Band, die später umbesetzt und mit einem mächtigen Bläsersatz ausgestattet wurde, fortan in der ganzen Region in Turnhallen, Festzelten – und bald auch im Atlantis.

Meistens konnten wir nach den Gigs einige Worte mit den Protagonisten wechseln, mit Jakob, Sämi, Marco oder Cla oder Roli. Wir waren zwar fast noch Buben, aber wir hatten schon zwei Phasen dieser Band miterlebt: die Rock-’n’-Roll-Anfänge als Quintett und die erstaunlich erfolgreiche Verwandlung in eine Rhythm-and-Blues-Maschine. Es war unsere Band, und Cla war unser Gitarrenheld.

