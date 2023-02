Die Geschichte eines Ex-Informanten – Sein Verdacht kostete ihn den Job Der heute 74-jährige Werner Zumbrunn glaubte, bei der Vergabe eines Millionenauftrags der IWB Vetternwirtschaft entdeckt zu haben. Zielscheibe der Kritik: sein eigener Arbeitgeber. Benjamin Wirth

Für die BaZ ist Werner Zumbrunn an seinen ehemaligen Arbeitsort bei den IWB zurückgekehrt. Foto: Dominik Plüss

Die aufregende Vergangenheit des Werner Zumbrunn (74), daheim in Muttenz, gewinnt wieder an Bedeutung. Der Artikel in der «Basler Zeitung» über den ehemaligen Gemeindepolizisten von Binningen, dem gekündigt worden ist, weil er mit der Presse über Missstände auf der Verwaltung gesprochen haben soll, weckt bei ihm alte, beinahe verdrängte Erinnerungen.