Exzessive häusliche Gewalt – Sein Messerstich in den Nacken bringt sie in den Rollstuhl Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes eines Sizilianers an seiner Ex-Ehefrau im Laufental. «Ich tat, was ich tun musste», erklärt er den Richtern. Daniel Wahl

Ein Messerstich ihres Ex-Mannes in ihren Nacken fesselt eine zweifache Mutter aus dem Laufental wohl lebenslang an den Rollstuhl. Foto: Urs Baptista

27 Jahre lang hatte es Antonella (Name geändert) an der Seite ihres Mannes ausgehalten und mehrere Strafanzeigen wegen Gewalt in der Ehe wieder zurückgezogen. Den beiden kleinen Töchtern zuliebe, die sie schützen musste, wie sie am Rande der Gerichtsverhandlung sagte. Aber dann, als er ihr im Sommer 2018 aus Eifersucht das Schwimmbad-Abo zerriss, ihr das Telefon und die Hausschlüssel wegnahm und sie verängstigt im Haus eingesperrt war, plante Antonella mit ihren beiden inzwischen erwachsenen Kindern die Flucht.

Der Dienstag, 10. Juli 2018, ist der Wendepunkt im Leben von Antonella. Sie besorgte sich eine neue Unterkunft und suchte den Polizeiposten auf, wo sie und ihre Töchter Strafanzeige einreichten. Zum damaligen Zeitpunkt wusste sie jedoch genau: Zu Ende ist die Leidensgeschichte erst, «wenn etwas passiert». Wenn er seine Drohung wahr macht und sie «erblinden lässt, damit sie all die schönen Sachen in der Welt nicht mehr sieht, oder sie in den Rollstuhl bringt», wie er seinen finsteren Plan gemeinsamen Bekannten ankündigte.