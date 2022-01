«Der Spieler» im Schauspielhaus Basel – «Sei mal nicht so broken hearted» Pinar Karabulut hat Dostojewskis Klassiker für das Theater Basel krass modern umgesetzt. Hinter der optischen Reizüberflutung steckt eine simple Botschaft: Spielen ist stets lustvoll, aber nicht so gesund. Markus Wüest

Spektakel garantiert: Das Ensemble von «Der Spieler». Foto: Ingo Hoehn

Noch bevor der Vorhang am Schauspielhaus sich öffnete – ein Vorhang, den es nicht gibt, by the way – machte die Verheissung die Runde, bei dieser Inszenierung handle es sich um «Dostojewski auf Tiktok». Was vermutlich heissen soll: schnell und sensationell.