Leiden vor allem wir politisch Linksorientierten an einem Tugendsignalisierungssyndrom? Der aus dem Englischen stammende Begriff «Virtue Signalling» meint die Zurschaustellung von moralischen Werten. Tugendsignalisierung ist eine andere Art von «Name Dropping», nur lässt man hierbei nicht vereinzelt Namen prominenter Menschen fallen, um sich selbst in ein rühmliches Licht zu stellen, sondern man gibt im Bekennerton vermeintlich moralisch korrekte Ansichten von sich und identifiziert sich mit ihnen. Man signalisiert: Seht her, ich gehöre zu den Guten.