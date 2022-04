Österreichs Kanzler bei Putin – Nehammer kehrt resigniert zurück Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat Präsident Wladimir Putin in Moskau getroffen. Dafür hat er weit mehr Kritik als Lob bekommen – auch international. Cathrin Kahlweit aus Wien

Das Treffen dauerte etwa eine Stunde: Russlands Präsident Wladimir Putin und Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. Foto: Keystone

Als erster hochrangiger, europäischer Politiker seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist am Montag der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer nach Moskau geflogen, um Wladimir Putin zu treffen. Zwar hatte es seit Kriegsbeginn zahlreiche telefonische Kontakte von Spitzenpolitikern mit dem russischen Präsidenten gegeben, aber ausser Naftali Bennett, dem israelischen Premier, hatte niemand die Reise nach Moskau persönlich angetreten. Vor dem 24. Februar hatten sich noch zahlreiche Politiker in Moskau die Klinke in die Hand gegeben, um den Krieg zu verhindern – vergeblich. Seither ist die Rhetorik aus Moskau ebenso wie das Vorgehen der russischen Armee täglich extremer, eine Verhandlungslösung unwahrscheinlicher geworden.