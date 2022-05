Verfahren gegen Iuventa – Seenotrettern drohen lange Haftstrafen Auf Sizilien beginnt das Verfahren gegen die Crew des deutschen Rettungsschiffs Iuventa. Der Fall ist politisch und symbolisch aufgeladen. Oliver Meiler aus Rom

Rostet seit 2017 in einem italienischen Hafen vor sich hin: das Rettungsschiff Iuventa. Foto: Elio Desiderio (EPA/Keystone)

Im Hafen von Trapani auf Sizilien liegt ein blaues Schiff, vertäut und versiegelt, es rostet vor sich hin. Iuventa heisst der alte zum Rettungsboot umgebaute Fischkutter. In einer Augustnacht 2017 wurde es von den italienischen Behörden beschlagnahmt, seitdem ist es nie mehr ausgelaufen. Es war eine Premiere, es sollten danach viele weitere Schiffe zwischenzeitlich festgesetzt werden, meist wurden dafür administrative Motive angeführt. Italien verschärfte im Sommer 2017 den Umgang mit privaten Seenotrettern, die auf der Fluchtroute durch das zentrale Mittelmeer operierten, ganz massiv. Die Aktivisten sagen, damals habe man in Europa begonnen, Lebensretter zu «kriminalisieren». Die Iuventa der deutschen Organisation Jugend Rettet ist zum Symbol für diese Zäsur geworden, für einen Paradigmenwechsel.

Fast fünf Jahre sind seitdem vergangen. Am Samstag beginnt nun in Trapani ein Vorverfahren gegen 21 Angeklagte verschiedener NGOs. Vier von ihnen arbeiteten auf der Iuventa. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen «Beihilfe zur illegalen Einwanderung» vor. Das italienische Gesetz sieht für diesen Tatbestand Haftstrafen von bis zu 20 Jahren vor. Noch ist aber nicht sicher, ob es dann überhaupt zu einem Prozess kommen wird: Im italienischen Gerichtswesen gibt es für Fälle wie diesen die Rolle eines «giudice dell’udienza preliminare», eines Richters also, der sich das gesammelte Beweismaterial der Ermittler vorab anschaut und dann entscheidet, ob die Akten genügend substanziell sind, um einen Strafprozess anzusetzen.

Anwalt: «Verrückte Anschuldigungen»

Das kann auch mal Monate dauern. Und da im Fall der Iuventa verschiedene Ebenen ineinanderfliessen, vor allem natürlich die politische und die juristische, geht Nicola Canestrini davon aus, dass «bis Ende dieses Jahres» kaum mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Der Anwalt aus Rovereto verteidigt die vier Angeklagten der Iuventa. In einer Videokonferenz sagte Canestrini diese Woche, der Richter der Voruntersuchung müsse sich mit «verrückten Anschuldigungen» beschäftigen.

Die Telefone von Crewmitgliedern, Juristen, Journalisten und Aktivisten seien illegal abgehört worden, um möglichst viel Belastendes gegen die Seenotretter zu finden: Die Protokolle der registrierten Anrufe füllen 30’000 Seiten. Doch ob da Relevantes dabei ist? Italien setzte auch Agenten ein, die undercover arbeiteten. Alles diente dem Zweck, den Vorwurf zu erhärten, die NGO habe mit libyschen Schmugglern zusammengearbeitet.

So viele wie in diesem Jahr waren es nie mehr: Fliehende werden 2016 im Mittelmeer aus einem sinkenden Boot gerettet. Foto: Keystone

Die Iuventa fuhr zwischen 2016 und 2017 insgesamt 16 Missionen im Mittelmeer und rettete dabei mehr als 14’000 Migrantinnen und Migranten in Seenot – immer in Absprache mit der Einsatzzentrale der italienischen Marine in Rom, wie Kathrin Schmidt erklärt, die damals Head of Mission von Jugend Rettet war: «Und zwar vom Moment der Rettung bis zur Anlandung im zugewiesenen Hafen.»

2016 war ein intensives Jahr, 181’000 Fliehende kamen in Italien an, so viele wie seitdem nie mehr. Die Rechte nutzte den Andrang für eine Kampagne: Matteo Salvini von der Lega nannte Seenotretter fortan «Vizeschlepper» oder «Kriminelle», die NGOs «Taxiunternehmen im Mittelmeer». Die Stimmung in der Bevölkerung kippte.

Kampf gegen die Seenotretter als wichtigste Aufgabe

In Rom regierten die Sozialdemokraten, die in den Jahren davor auch international gelobt worden waren für ihre grösstenteils humanitäre Mission Mare Nostrum. Nun aber standen sie innenpolitisch unter Druck. Italien fühlte sich auch alleingelassen von den Partnerstaaten in der Europäischen Union. So liess man Innenminister Marco Minniti ans Werk, der auch der Rechten gefiel, und der versuchte mit einem mehrstufigen Plan, die Lage in den Griff zu bekommen.

Kontrovers war vor allem die Finanzierung und Ausrüstung einer libyschen Küstenwache. Im neuen Korps machten auch Milizionäre mit, die bis dahin das Schleppergeschäft geführt hatten. Sie sollten die Fluchtboote abfangen und die Migranten in die schlimmen Auffanglager in Libyen zurückbringen. Nach Minniti wurde Salvini italienischer Innenminister, der im Kampf gegen die Seenotretter seine wichtigste Aufgabe sah.

War von Juni 2018 bis September 2019 Italiens Innenminister: Matteo Salvini von der Lega. Foto: Alessandro Di Meo (EPA/Keystone)

Viele Ermittlungen, die in jener Zeit eingeleitet wurden, versandeten oder wurden ergebnislos zu den Akten gelegt. Bleibt der Fall der Iuventa, sozusagen als Paradefall. Drei ihrer Operationen stehen zur Verhandlung, eine vom 10. September 2016 und zwei vom 18. Juni 2017. Die Staatsanwaltschaft wirft den Leuten der Iuventa vor, sie hätten sich mit libyschen Menschenschmugglern abgesprochen und Holzboote nach der Übernahme der Migranten für weitere Fluchtversuche zurück nach Libyen geschickt. Die geretteten Menschen, behaupten die Ermittler, hätten sich gar nicht in Lebensnot befunden, und deshalb sei auch die Rettungspflicht aus dem internationalen Seerecht nicht gegeben gewesen.

Retterin Kathrin Schmidt hält die Deutung für zynisch. Sie erinnert daran, dass im zentralen Mittelmeer in den vergangenen acht Jahren 22’527 Menschen gestorben sind beim Versuch, nach Europa zu fliehen – und das ist nur die Zahl derer, von denen man weiss. «Seenotrettung kann nie ein Verbrechen sein», sagt sie. Schmidt hat in den vergangenen Jahren auf anderen zivilen Rettungsschiffen gearbeitet, ein halbes Dutzend ist noch im Einsatz.

Zuletzt ist es etwas stiller geworden um die NGOs. Auch die Zahl der Überfahrten ging zurück: Im laufenden Jahr sind bisher 16’619 Menschen in Italien angekommen, viel weniger also als etwa 2016 und 2017, als die Iuventa unterwegs gewesen war. Die meisten von ihnen haben in Libyen abgelegt, wie damals: in oftmals völlig überfüllten und nicht seetüchtigen Booten.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

Fehler gefunden?Jetzt melden.