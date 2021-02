Zum Tod von Bischof Hans Gerny – Seelsorger, Reformer und Brückenbauer Das frühere Kirchenoberhaupt der Schweizer Altkatholiken war eine prägende Persönlichkeit in der religiösen Schweiz. Thomas Gubler

Alt-Bischof Hans Gerny war bis am Schluss in der Ökumene aktiv. Foto: zvg

15 Jahre lang, von 1986 bis 2001, war Hans Gerny Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz. Obschon die Schweizer Christ- oder Altkatholiken mit gut 12’000 Mitgliedern die kleinste der drei Landeskirchen sind, war er eine Persönlichkeit, die das religiöse Leben in der Schweiz geprägt hat. «Man» kannte den Bischof. Das lag nicht nur daran, dass Gerny den Schweizer Christkatholiken in einer entscheidenden Zeit vorstand, sondern auch an seiner gewinnenden Art. Am 19. Januar ist der Alt-Bischof in seinem 84. Lebensjahr in Bern gestorben.

Der aus Olten stammende Hans Gerny war als Bischof ein Reformer, ein echter Erneuerer seiner Kirche. Der Reformprozess war für den früheren Gemeindepfarrer und erfahrenen Seelsorger ein zentrales Anliegen. «Die Kirche bleibt sich nur dann treu, wenn sie sich ständig erneuert. Immer wenn dieses Wissen verloren ging, wenn die Kirche selbstzufrieden und starr zu keinen Änderungen mehr fähig war, war sie schwach und unglaubwürdig», schrieb der Bischof 1998 in einem Hirtenbrief. Beispiele dafür lieferte ihm die katholische Schwesterkirche zur Genüge. Einmischung oder gar Belehrungen waren aber seine Sache nicht. Lieber ging er mit dem guten Beispiel voran.

So wundert es nicht, dass die Frauenordination für Bischof Gerny Ende des 20. Jahrhunderts ein zentrales Anliegen war. Seit 1999 können denn auch Frauen in der Christkatholischen Kirche das Priesteramt ausüben. Ein schmerzloser Prozess war dies allerdings nicht. Hans Gerny befürchtete damals nicht zu Unrecht, die Utrechter Union, die internationale Gemeinschaft der altkatholischen Kirchen, könnte an dieser Frage zerbrechen. Dass der Bruch der Union als internationales Netzwerk, das für eine kleine Kirche möglicherweise überlebenswichtig ist, abgewendet werden konnte, dass am Schluss «nur» die «Polish National Catholic Church of America» aus der Union austrat, dürfte nicht zuletzt Hans Gernys Verdienst gewesen sein. Als Sekretär der internationalen altkatholischen Bischofskonferenz nahm er eine zentrale Position als Brückenbauer ein.

Katholisch ist nicht nur römisch-katholisch

Brückenbauer war Gerny aber auch noch in einem weiteren Sinne. Neben den Reformen war er in hohem Masse der Ökumene verpflichtet – auch in Zeiten, als diese während des Pontifikats von Johannes Paul II. in der katholischen Schwesterkirche nicht eben hoch im Kurs stand. 15 Jahre lang vertrat er die Gemeinschaft der Altkatholiken im Zentralausschuss des Weltkirchenrats. Und bis zuletzt war er Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen. Apropos katholisch: Hans Gerny liess nie den geringsten Zweifel daran, dass er ein katholischer Mensch war und dass dieser Begriff nicht den Römisch-Katholischen vorbehalten ist.

Der Verstorbene war aber auch lange Zeit ein Basler. Bevor er 1986 in Biel durch den Erzbischof von Utrecht zum Bischof geweiht wurde, war er anderthalb Jahrzehnte (1971–1986) Pfarrer an der Basler Predigerkirche. Und sein Nachfolger in Basel, Fritz René Müller, wurde 1991 auch sein Nachfolger als Bischof der Schweizer Christkatholiken.