Überraschte Anwohner – Seehund besucht Kühe auf Bauernhof in Australien Weit weg vom Meer hat sich ein Seehund auf eine Farm im Buschland im Bundesstaat Victoria verirrt. Das Tier war alt und fand keinen Weg mehr zurück.

Kühe und ein Seehund im australischen Bundesstaat Victoria.

Ein Seehund auf Landgang sorgt in Australien für Aufsehen: eine Milchbäuerin im südöstlichen Bundesstaat Victoria entdeckte das Tier, als es am Sonntag unter den ratlosen Blicken ihrer Kühe über die Weide robbte. «Wir sind mit dem Traktor über die Weide gefahren und dachten erst, es wäre ein Schwein. Als es dann anfing sich zu bewegen haben wir gesehen, dass das eindeutig kein Schwein war, sondern ein Seehund», sagte Karli McGee am Donnerstag dem Sender ABC.

Zwischen dem angestammten Verbreitungsgebiet der Seehunde vor der Küste und McGees Weide im Ort Simpson liegen rund 30 Kilometer. Möglicherweise sei das Tier in einem Fluss stromaufwärts geschwommen und dann auf der Suche nach Nahrung an Land gegangen, vermutete die Bäuerin. Sie alarmierte die Behörden, Mitarbeiter des Zoos von Melbourne sollten das Tier untersuchen und wieder zum Meer zurückbringen.

Ein von McGee aufgenommenes Video zeigt den Seehund, wie es eine Weide überquert. «Wir dürfen uns ihm nicht nähern, deshalb können wir ihn nicht selbst retten», sagte die Bäuerin dem Fernsehsender Channel 7. Seit seiner ersten Sichtung sei er ein ganzes Stück weiter landeinwärts vorangekommen und befinde sich nun auf dem angrenzenden Grundstück ihrer Eltern.

Vor Ort haben die Angestellten des Zoos von Melbourne das Tier untersucht. Sie stellten fest, dass es auf einem Auge erblindet war, wie das australische Nachrichtenportal «ABC News» berichtet. Zudem hätte es Zahnfrakturen gehabt. Auch aufgrund des hohen Alters entschied der leitende Tierarzt, das Tier einzuschläfern, wie es weiter heisst.

Man sei der Ansicht, dass dies am besten für das Wohlergehen des Tiers war, «da der Seehund in freier Wildbahn nicht in der Lage gewesen wäre, auf natürliche Weise nach Futter zu suchen und zu überleben».

Nun planen die Verantwortlichen, das Tier in den nächsten Tagen zu obduzieren.

Laut der Bäuerin befindet sich die Farm neben Buschland und sie vermutet, dass der Seehund vom Ozean durch Flüsse hierher geschwommen sei. Sie und ihre Nachbaren seien überrascht über die Tatsache, dass ein Seehund so weit angereist sei. Nachbarn stünden «unter Schock», sagt sie. Und weiter: «Wir sind nicht in der Nähe des Strandes, also ist es eine kleine Überraschung.»





