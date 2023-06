Seefeld, warum eigentlich Seefeld?

Seit der Trainer des FC Basel Thorsten Fink hiess, hat sich der Club in den letzten Jahren jeweils am Tegernsee auf die neue Saison vorbereitet. Im Reich von Uli Hoeness, wo der Bayern-Boss im Supermarkt von Bad Wiessee auch gerne mal persönlich kontrolliert, ob seine Nürnberger Rostbratwürstchen denn auch im richtigen Regal liegen.

Doch warum haben die Basler sich in diesem Jahr für eine andere Region entschieden?

Nun, eigentlich hätte der FCB gerne auch in diesem Sommer wieder in Gmund am Tegernsee trainiert, wie schon im letzten Jahr. Das Hotel in Rottach-Egern soll reserviert gewesen sein. Nur leider haben sich die Basler dann zu viel Zeit gelassen, sodass in Gmund zwischenzeitlich schon zwei andere Clubs zugesagt hatten.

Darum also endlich mal wieder was Neues beim FCB: Die Mannschaft trainiert zum ersten Mal in Seefeld in Tirol!