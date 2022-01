Sweet Home: Risotto, Gnocchi und Käsewähe – Sechs winterliche Trostgerichte Machen Sie es sich gemütlich und verwöhnen Sie sich mit diesen köstlichen Wohlfühlgerichten. Marianne Kohler Nizamuddin

Na ja, Leichtigkeit in Ehren, aber wenn man durch den Schnee stapft, den ganzen Tag im Homeoffice sitzt oder die vielen beunruhigenden Nachrichten liest, dann muss man sich ganz einfach ein bisschen verwöhnen. Foto über: Cottonwood&Co

1 — Risotto mit Knusperspeck

Herrlich: Knuspriger Speck auf cremigem Champagnerrisotto. Foto über: Simply Delicious

Schon das Kochen eines Risotto ist gut für die Seele. Es braucht ein bisschen Zeit, ist beruhigend und hilft dabei, abzuschalten. Gönnen Sie sich also mit diesem cremigen Risotto ein halbes Stündchen in der Küche, geniessen Sie ein Glas Champagner dabei und blättern Sie zwischendurch ein wenig in Ihren Kochbüchern.