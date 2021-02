Einbruchstour – Sechs Jahre Gefängnis für Profi-Einbrecher Ein Moldawier, dem 165 Einbrüche nachgewiesen worden sind, muss noch mindestens ein Jahr im Gefängnis bleiben, bis er seine «Frühpensionierung» im Heimatland geniessen kann. Daniel Wahl

Der Moldawier drang in der Schweiz in viele Geschäftsliegenschaften ein und erbeutete gemäss Strafgericht mindestens 1,3 Millionen Franken. Symbolbild: Margrit Müller

Das Wort «Kriminaltourist» scheint im Fall des 42-jährigen Moldawiers, der aus dem Elsass heraus operierte und Einbruchstouren in der Schweiz machte, geradezu verharmlosend zu sein. «Grenzgänger-Verbrecher» würde der Sache näherkommen. 180 Einbruchsfälle listete die Staatsanwaltschaft auf, eine Diebessumme von 2,46 Millionen Franken und rund 608’000 Franken Schäden.

Der Familienvater aus Moldawien verübte zwischen Juni 2012 und Mai 2016 in vielen Kantonen in der Schweiz Einbrüche, vorab aber im Baselbiet. Bis er dann in Ungarn festgehalten werden konnte und ausgeliefert wurde. Seit April 2018 sitzt er in einem Schweizer Gefängnis, am Mittwochmorgen fasste der weitgehend Geständige sein Urteil: sechs Jahre Gefängnis. Das Strafgericht unter Präsident Daniel Schmid blieb damit zwei Jahre unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Bei guter Führung kommt der Moldawier in einem Jahr aus dem Gefängnis und wird in seine Heimat ziehen, wo er mit der Diebesbeute ein bescheidenes Haus gekauft und umgebaut hat.