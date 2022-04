Strafgericht Basel-Stadt – Sechs Jahre Freiheitsstrafe und Landesverweis für Gewalttäter Ein 42-Jähriger wurde am Mittwoch dafür verurteilt, dass er seine damalige Partnerin quälte. Er hat sie mehrmals fast getötet. Mirjam Kohler

Bei dieser Garageneinfahrt liess der Mann sein Opfer bewusstlos liegen. Foto: Dominik Plüss

Das Basler Strafgericht verurteilte am Mittwoch einen 42-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und einem Monat, einer Genugtuungszahlung in Höhe von 10’000 Franken, Prozess- und Urteilskosten von 60’000 Franken, einer Geldstrafe und einer Busse. Zudem wird der Ungar für acht Jahre des Landes verwiesen.

Der Mann versuchte im Mai 2021, seine damals 25-jährige Partnerin zu töten, indem er sie schlug und würgte. Vom Vorwurf, dass er sie in Todesangst versetzte und sie versuchte, mit einem Sprung vom Balkon zu flüchten, sprach ihn das Gericht frei. Der Sprung sei als Suizidversuch zu werten.

Im Juli 2021 misshandelte er sie nochmals so stark, dass sie sich gemäss rechtsmedizinischem Gutachten wieder in Lebensgefahr befand. Die Richterin bezeichnete die Situation in einem Basler Hotel als «Martyrium während mehrerer Stunden», die Opferanwältin hatte in der Verhandlung am Montag von einer folterähnlichen Situation gesprochen.

Nach der Gewaltnacht im Hotel reisten die beiden nach Muttenz, wo das Opfer im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgrund der Schmerzen ohnmächtig wurde. Der Mann dachte, sie sei tot, trug sie daraufhin am helllichten Tag auf die Strasse und liess sie bei einer Garageneinfahrt liegen.

Der Verteidiger plädierte darauf, dass sein Mandant schuldunfähig sei und einen Filmriss habe, weil er betrunken gewesen sei. Das Gericht kam zu einer anderen Einschätzung. Immerhin sei der Mann fit genug gewesen, um sein Opfer minutenlang zu filmen. Und «Sie haben sie ein zweites Mal gequält, obwohl das Verfahren gegen Sie wegen des Vorfalls im Mai schon lief», betonte die Vorsitzende der fünfköpfigen Gruppe von Richterinnen und Richtern, die den Fall beurteilten.

Der einschlägig Vorbestrafte, der schon in Ungarn wegen Gewaltdelikten im Gefängnis war, wurde wegen vorsätzlicher Tötung, mehrfacher einfacher Körperverletzung teilweise mit einem gefährlichen Gegenstand, versuchter Nötigung, Drohung und mehrfachen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

