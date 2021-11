Schnellerer ÖV – Sechs Haltestellen werden in Basel aufgehoben Drei Bus- und Tramstationen werden zusammengelegt, drei weitere gleich ganz gestrichen. Politiker von links bis rechts hätten sich mehr Mut gewünscht. Leif Simonsen

Die Tramstation Airolostrasse auf dem Bruderholz wird 2024 abgebaut. Fünf weitere ÖV-Haltestellen folgen in den nächsten Jahren. Foto: Nicole Pont

Der Basler ÖV ist langsam unterwegs. Im Schnitt fährt das Tram auf dem Stadtgebiet mit 6,55 Kilometern pro Stunde, wie eine Studie von Avenir Suisse aus dem Jahr 2018 zeigt. Nur in Lugano sind in der Schweiz Bus und Tram noch langsamer (5,6 km/h pro Stunde). Jetzt hat die Basler Regierung entschieden, sechs Haltestellen aufzulösen oder mit den nächstgelegenen zusammenzulegen.

Damit können die zwanzig und die vierzig Sekunden gespart werden, die ein ÖV-Halt kostet. Gleich ganz gestrichen werden in den nächsten Jahren die Haltestellen Ensisheimerstrasse im Iselinquartier (Buslinien 31, 38), die Airolostrasse auf dem Bruderholz (Tramlinie 15), die Tramhaltestelle Im Westfeld beim Felix-Platter-Spital (Linie 3). Zusammengelegt werden die Tramhaltestellen Bernerring/Laupenring (Tram Nummer 8), die Mülhauserstrasse/St. Johanns-Tor (Tram Nr. 11) sowie der Riehenring/Musicaltheater (unter anderem Tram 1, 2, 14). Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ist derzeit daran, alle Haltestellen behindertengerecht zu machen. In diesem Zusammenhang sei untersucht worden, welche Haltestellen ganz gestrichen werden könnten, heisst es in einer Mitteilung.