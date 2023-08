Sechs Fragen zum JKF 2023 – Ist dies das letzte Basler Jugendkulturfestival? Damit das städtische Event reibungslos über die Bühne gehen kann, helfen viele Freiwillige mit. Trotzdem soll das Festival mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Stimmt das? Raphaela Portmann

Die fünfköpfige Band Weird Fishes am JKF 2021. Foto: Verein Neues JKF

Das Jugendkulturfestival (JKF) lockt alle zwei Jahre Zehntausende, vorrangig junge Zuschauer in die Stadt. Auch am kommenden Wochenende, am 1. und 2. September, soll dies wieder gelingen. Allerdings gibt es Gerüchte, das Event könne aus finanziellen Gründen bald nicht mehr stattfinden. Die BaZ hat bei Elena Conradt von der Geschäftsleitung nachgehakt.

Diese spricht von «finanziellen Schwierigkeit», schwärmt aber auch vom Basler Festival: «Die kleinen JKF-Geschichten sind vielzählig und divers», sagt sie. «Sei es, dass Eltern das erste Mal einen Auftritt ihres Kindes miterleben durften oder junge Menschen zum ersten Mal abends mit Freunden unterwegs sind.»

Ausserdem beantwortet Conradt weitere Fragen rund ums JKF.

Wann wurde das Festival von wem und warum gegründet?

Das Jugendkulturfestival war zum Zeitpunkt seiner Gründung im Jahr 1997 in jeglicher Hinsicht eine Pionierveranstaltung, unvergleichbar in seiner Dimension, seiner Vielfalt und seiner Mission. Es stammt aus einer Zeit, in der Jugendliche und ihre «Kultur» vor allem mit Drogenmissbrauch und Resignation assoziiert wurden. Dass die Jugend auch anders kann, bewiesen die über 80 Acts und die Hunderten freiwilligen Helfer und Helferinnen am ersten JKF-Wochenende mit einem friedlichen und bunten Festival.

Findet das JKF aus finanziellen Gründen 2023 zum letzten Mal statt?

Weil von Getränken über Festivaltechnik bis zum Mietmaterial vieles teurer geworden ist und die Stiftungsgelder da nicht Schritt halten können, ist es wahr, dass auch das JKF mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Dass die diesjährige Ausgabe die Letzte sein wird, stimmt jedoch nicht. Die Verantwortlichen werden nach der diesjährigen Ausgabe wissen, in welchem Umfang sie weiterplanen können.

Welche Darbietungen erwarten Besucher und Besucherinnen am JKF 2023?

Am JKF 2019 gaben die Boxitos auf der Bühne ihr Bestes. Foto: Verein Neues JKF

Das diesjährige Programm umfasst die Sparten Musik, Tanz, Theater, Literatur, Kunst und Freie Projekte. Insgesamt werden über 860 junge Kulturschaffende auf den zehn Bühnen des Festivals stehen. Neben Konzerten erwarten die Besuchenden Tanzaufführungen, Theater, Lesungen und Poetry-Slams sowie eine Fotografieausstellung. Am Samstag finden zudem ein Schreibcoaching in Zusammenarbeit mit dem Wortstellwerk und ein Hip-Hop-Tanzworkshop statt.

Das gesamte Programm finden Sie hier.

Und wie werden die Acts ausgesucht?

Von Januar bis März war das JKF-Anmeldefenster geöffnet. Junge Kulturschaffende aus der Region konnten sich in ihrer Sparte anmelden. Neben einem Beschrieb ihrer Darbietung sendeten sie eine Hör-, Lese- oder Sehprobe ein. In der Sparte Musik ist das JKF-Team jeweils mit einem derart grossen Andrang konfrontiert, dass die begehrten Slots durch eine Jury zugeteilt werden. Diese stellt sich aus externen Musikerinnen und Musikern und der JKF-eigenen Ressortleitung Musik zusammen.

In der Sparte Freie Projekte ist Platz für kulturelle Projekte, die über die Sparten hinausgehen oder diese verbinden. Ein Beispiel dafür ist die Anmeldung des Hip-Hop Zoo Basel, der dieses Jahr auf dem Münsterplatz eine Hip-Hop-Jamsession organisiert, die Musik, Tanz und Kunst verbindet.

Wie viele Besucherinnen und Besucher kommen jeweils ans JKF?

Das letzte grosse JKF fand 2019 statt. Damals wurde laut einer Polizeieinschätzung ein Besucherrekord mit circa 50’000 bis 60’000 Besuchenden aufgestellt. Bis zur Ausgabe 2019 haben die Besuchendenzahlen stetig zugenommen.

Welche fünf Adjektive beschreiben das Jugendkulturfestival am besten?

Der Basler Musiker Iuri veröffentlichte 2022 seine erste Single. Ein Jahr davor unterhielt er das Publikum am JKF. Foto: Verein Neues JKF

Überraschend, da das Team jedes Mal – auf den Anmeldungen der Jugendlichen aufbauend – das Programm zusammenstellt.

Wild, weil absolute Kontrolle bei fast 900 mitgestaltenden Acts schwierig ist.

Überwältigend, weil es unglaublich ist, was die Region Basel an Jugendkultur zu bieten hat.

Wichtig, aus dem Grund, dass das JKF-Team fest davon überzeugt ist, dass die Jugend diese Plattform braucht, um sich zu zeigen.

Motivierend, einerseits für die Jugendlichen, die sich präsentieren können, und andererseits für alle, die in die Planung involviert sind oder ehrenamtlich am Festival helfen und sehen, was sie mit auf die Beine stellen können.

