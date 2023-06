An der Art mit Dominik Müller – Sechs Favoriten des Basler Galeristen – und ihre Preise Dominik Müller hat für die BaZ Werke ausgesucht, die in seinen Augen besonders sind. Er zeigt uns Altes, aber auch ganz Neues, von Künstlerinnen, die auf dem Sprung sind. Markus Wüest

Der Basler Galerist Dominik Müller in der Installation von Guillaume Bijl, «Matratzenraum», 2003–2023. Foto: Kostas Maros

Dominik Müller hat nicht nur seit 2018 seine eigene Galerie an der Rebgasse im Kleinbasel, er ist auch ein äusserst geschickter Networker und Strippenzieher. Denn der Kunsthistoriker hat es letztes Jahr geschafft, eine alte, leer stehende Villa auf dem Bruderholz während der Art zu einem Hotspot zu machen. Davon angestachelt, richtet er dieses Jahr zusammen mit Hannah Weinberger deutlich grösser an als noch 2022. Der «Social Club» im ehemaligen Thomi+Franck-Areal (Eingang an der Mauerstrasse) ist ein eigentliches Happening.