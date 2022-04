Sweet Home: Kochen für Gäste – Sechs einfache Rezepte, die Eindruck machen Haben Sie beinahe vergessen, wie es geht, Freunde zum Essen einzuladen? Hier bekommen Sie einige Tipps, mit denen kleine Feste ohne grossen Aufwand gelingen. Marianne Kohler Nizamuddin

Wenn man einfache Gerichte kocht, dann kommt man schneller zurück in die Gastgeberroutine und kleine Feste mit Freunden und Familie werden wieder selbstverständlich. Diese sechs Rezepte sind perfekt dafür. Sie brauchen kein grosses Kochtalent, bloss die Liebe zu gutem und simplem Essen. So haben auch nicht alle Rezepte genaue Mengenangaben, denn einfach und gut zu kochen, ist auch eine Gefühlssache und kein Abarbeiten von Listen. Alle Rezepte funktionieren in grossen Portionen gekocht für viele Freunde und in kleinen Portionen auch dann, wenn man nur eine Person eingeladen hat – um im kleinsten Kreis das Zusammensein zu geniessen. Foto: House Doctor