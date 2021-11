ÖV soll schneller vorwärts kommen – Sechs Basler Tram- und Bushaltestellen werden gestrichen Der Kanton Basel-Stadt plant, die Änderungen im Öffentlichen Verkehr zwischen 2024 und 2028 umzusetzen.

Damit die Trams und Busse künftig schneller vorwärtskommen, sollen im Stadtkanton Haltestellen aufgehoben oder zusammengelegt werden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Damit die Fahrzeiten kürzer werden, sollen im Kanton Basel-Stadt in den kommenden Jahren sechs Tram- und Bushaltestellen entweder zusammengelegt werden oder gleich ganz aufgehoben werden. Dies gab die Basler Regierung am Dienstag in einer Antwort auf einen SVP-Vorstoss bekannt.

Aufgehoben werden sollen die Bus- und Tram-Haltestellen Ensisheimerstrasse, Airolostrasse und im Westfeld, wie eine Projektleiterin des Amts für Mobilität im Basler Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage sagte.

Weiter nach der Werbung

Die Tramhaltestellen Bernerring/Laupenring, Mülhauserstrasse/St. Johanns-Tor und Riehenring/Musical-Theater hingegen sollen zusammengelegt werden. Die geplante Umsetzung ist in den Jahren 2024 bis 2028 vorgesehen.

Die Regierung stelle «erfreut» fest, dass die politische Akzeptanz für eine etwas geringere Haltestellendichte zugunsten kürzerer Fahrzeiten gestiegen sei, teilte sie mit. Sie beantragt dem Grossen Rat, den Anzug aus SVP-Reihen stehen zu lassen.

SDA/jug

Fehler gefunden?Jetzt melden.