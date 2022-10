Weltuntergang auf der Kinoleinwand – Sechs apokalyptische Filmtipps der Kulturredaktion Die aktuelle Situation fühlt sich teilweise ziemlich endzeitlich an. Wie stellen sich Hollywood-Regisseure das Ende der Menschheit, der Erde oder der Zivilisation vor? Eine Sammlung. Raphaela Portmann Stephan Reuter Julia Gisi Dina Sambar Isabelle Thommen Linus Schauffert , Nick Joyce

Das Ende der Beziehung zwischen Mensch und Erde: Der kleine Müllroboter Wall-E starrt in den Weltraum. Screenshot: «Wall-E» (2008)

Die Tage werden kürzer und dunkler. Wir befinden uns in einer Pandemie, einige Kilometer entfernt herrscht Krieg. Es bestehen Lieferengpässe. Der Winter kommt und bringt eine Energiekrise mit sich. Alles in allem fühlt sich die aktuelle Situation ziemlich endzeitlich an.