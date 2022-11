Vorbereitung auf den Tod – Sechs Antworten rund um die Patientenverfügung Anlässlich der Palliativ-Woche in Basel: Möchte ich als Pflegefall künstlich ernährt werden? Beatmet oder reanimiert? Und was passiert im Ernstfall mit mir, wenn ich keine Verfügung schreibe? Nina Jecker

Beatmen oder nicht? Im Idealfall liegt eine Willensäusserung vor. Ein Patient auf einer Schweizer Corona-Station. Foto: François Melillo

Brauche ich eine Patientenverfügung?

Eine Patientenverfügung schafft Klarheit und wird unter anderem von Ärztinnen und Ärzten, Pflegeheimen und Altersorganisationen empfohlen. Man kann damit einerseits sicherstellen, dass man nicht gegen den eigenen Willen behandelt wird, sollte man durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage sein, diesen zu äussern. Andererseits entlastet man dadurch die Angehörigen vom Druck, zu entscheiden, ob ein geliebter Mensch am Leben erhalten werden soll oder nicht, wie Jikkelien Bohren von der GGG Voluntas in Basel sagt. Bei der GGG Voluntas können sich Interessierte beim Erstellen einer Patientenverfügung beraten lassen.