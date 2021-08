Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Sebastiano Esposito und das grosse Kino im St.-Jakob-Park Der Italiener ist neben Sergio Lopez und Edon Zhegrova in einem starken Kollektiv der beste Basler beim 6:1-Erfolg über den FC Sion. Dominic Willimann , Tilman Pauls

Sebastiano Esposito und der Torjubel bei seinem ersten Treffer im Joggeli. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Heinz Lindner: 5

Im Gegensatz zum Auftaktsspiel in Zürich nimmt Heinz Lindner eine ganz andere Rolle ein. Ja, vor allem in den ersten 45 Minuten hat der Österreicher kaum etwas zu tun. Das ändert sich in Halbzeit zwei ein wenig. Beinahe wäre es ihm auch gelungen, im vierten Pflichtspiel dieser Saison ohne Gegentor zu bleiben. Doch der Sion-Penalty kurz vor Schluss ändert das.

Sergio Lopez: 6

Was für eine Aktion des Spaniers nach einer Viertelstunde. Erst rettet er nach einem Sion-Corner auf der Linie, dann zündet er den Turbo und sprintet nach vorne. Dass er diesen Konter mit seinem ersten Tor für den FCB abschliesst, ist das i-Tüpfelchen eines starken Auftritts des Aussenverteidigers. Mit viel Zug nach vorne und einem unermüdlichen Engagement.