Neuzugang des FC Basel – Sebastiano Esposito ist mehr als ein Ballkünstler Beim 2:0 gegen GC deutet der Italiener zum ersten Mal seine Qualitäten an. Der Angreifer überzeugt neben seiner Technik auch mit seiner Wucht. Tilman Pauls

Sebastiano Esposito bejubelt beim 2:0 gegen den Grasshopper-Club sein erstes Tor für den FC Basel. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Sebastiano Esposito hat schon ein paar besondere Momente in seiner Karriere erlebt. 14. März 2019: sein erster Einsatz für die Profis von Inter Mailand in der Europa League, damals ist er erst 16 Jahre jung. 26. Oktober 2019: sein erster Einsatz in der Serie A, 17 Minuten beim 2:2 gegen Parma. Und natürlich der 21. Dezember 2019, sein erstes Tor für Inter, ein Elfmeter gegen Genua.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Vielleicht erinnert sich Esposito in einigen Jahren ja auch noch an den 25. Juli 2021. Dieses Datum ist zwar nicht so einschneidend wie ein Treffer im Giuseppe Meazza oder ein Torjubel an der Seite von Romelu Lukaku. Aber es ist immerhin sein erstes Spiel in der Super League – und gleichzeitig sein erstes Tor im Trikot des FC Basel.