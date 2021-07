Sturmtalent von Inter Mailand – Sebastiano Esposito ist der neueste Rohdiamant des FC Basel Der FC Basel verpflichtet Stürmer Sebastiano Esposito von Inter Mailand. Der 19-Jährige gehört zu den grössten Talenten seines Jahrgangs. Tilman Pauls

Sebastiano Esposito im Laufduell gegen Olivier Custodio bei einem Freundschaftsspiel zwischen Inter und dem FC Lugano im Juli 2019. Trainer Antonio Conte schaut interessiert zu. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Ein bisschen kennt Sebastiano Esposito sich jetzt schon in Basel aus, das lassen zumindest die Bilder auf seinem Instagram-Profil vermuten. Am Sonntag hat der 19-Jährige einen Spaziergang in Rheinnähe gemacht. Dann hat er sich am Mittag im Hotelzimmer den Wimbledon-Final zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini angeschaut. Und am Abend hat Esposito die Feierlichkeiten nach Italiens EM-Titel in der Innenstadt verfolgt.

Es war also keine Überraschung mehr, als der FC Basel am Dienstag den Transfer des 19-Jährigen verkündete. Esposito wechselt mit einem Leihvertrag bis 2022 von Inter Mailand nach Basel. Der FCB hat dabei eine Kaufoption und kann den Spieler langfristig an sich binden. Allerdings soll Inter eine Rückholklausel für zehn Millionen Euro in den Vertrag geschrieben haben. Man weiss ja nie…