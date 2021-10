Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Affäre um Österreichs Regierungschef – Sebastian Kurz gibt Rücktritt bekannt Der österreichische Bundeskanzler gibt sein Amt ab. Dies nachdem Korruptionsvorwürfe gegen den ÖVP-Chef öffentlich wurden.

«Ich möchte Platz machen, um Chaos zu verhindern»: Sebastian Kurz kündigte in einer abendlichen Pressekonferenz seinen Rücktritt als österreichischer Regierungschef an. Foto: Georg Hochmuth (AFP)

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt bekannt gegeben. «In dieser schwierigen Zeit sollte es nie um Parteiinteressen gehen», sagte der ÖVP-Chef in Wien. «Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern.»

Die Koalition aus der ÖVP und den Grünen solle bestehen bleiben. «Mein Land ist mir wichtiger als meine Person», sagte Kurz weiter. Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) solle sein Amt als Kanzler übernehmen. Ohne den Rückzug hätte ein Bruch der Koalition zwischen ÖVP und Grünen gedroht, die Kurz für handlungsunfähig erklärt hatten.

Kurz kündigte keinen völligen Rückzug aus der Politik an. Er bleibe ÖVP-Chef und wechsle als Fraktionschef ins Parlament, sagte er.

Wohlmeinende Berichterstattung erkauft

Am Mittwoch hatten Ermittler unter anderem das Bundeskanzleramt und die Parteizentrale der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) durchsucht. Laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stehen enge Mitstreiter von Kurz im Verdacht, sich wohlmeinende Berichterstattung in einem Medienunternehmen erkauft zu haben, um Kurz ab 2016 den Weg an die Parteispitze und in das Bundeskanzleramt zu ebnen. Im Gegenzug soll die Zeitung «Österreich» lukrative Aufträge für Anzeigen vom Finanzministerium bekommen haben. Dafür soll Geld aus dem Finanzministerium zweckentfremdet worden sein.

Die Ermittler sehen in Kurz einen Beteiligten an den Verbrechen der Untreue und Bestechlichkeit. Der 35-Jährige weist die Vorwürfe als «schlicht und ergreifend falsch» zurück.

Affäre um Sebastian Kurz Ein Alarmzeichen über Österreich hinaus Abo Polit-Skandal in Österreich Der Kanzler und seine Prätorianer Die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP hatten Kurz für nicht mehr amtsfähig erklärt und seine Rückzug gefordert – als Bedingung für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Falls Kurz nicht zurückgetreten wäre, hätten Oppositionsparteien am Dienstag ein Misstrauensvotum eingebracht. Einige Stimmen der Grünen hätten für eine Mehrheit ausgereicht. Die konservativ-grüne Regierung unter Kurz war Anfang 2020 vereidigt worden. Zuvor hatte Kurz von 2017 bis 2019 mit der rechten FPÖ regiert. Der 52-jährige Schallenberg ist seit Jahren in Spitzenfunktionen für die Aussenpolitik Österreichs mitverantwortlich. Der mehrsprachige, international erfahrene Diplomat vertritt in Fragen der Migration einen genauso harten Kurs wie Kurz. Van der Bellen:«Sittenbild, das der Demokratie nicht gut tut» Vizekanzler und Grünen-Chef Kogler hatte Kurz’ Partei zuvor dazu aufgerufen, einen anderen Bundeskanzler zu nominieren. Es gehe nicht nur um die strafrechtlichen Vorwürfe, sondern auch um ein «schauerliches Sittenbild» im Machtzentrum der ÖVP. Die Partei müsse nun jemanden vorschlagen, «der untadelig ist».

Zuvor hatte bereits Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Handlungsfähigkeit der Regierung in Zweifel gezogen. Auch er sprach von einem «Sittenbild, das der Demokratie nicht gut tut».

Unterdessen begann die Unterstützung der ÖVP für Kanzler Kurz zu bröckeln. Als erste ging die Tiroler Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader öffentlich auf Distanz zu Kurz: Statt sich bedingungslos hinter Kurz zu stellen, «erschiene es mir wichtiger, besser und korrekter, volle Aufklärung zu fordern», sagte Palfrader in der «Presse».

Als mögliches Szenario schlug sie vor, «dass sich jene, die mit Vorwürfen konfrontiert sind, zurückziehen, bis eine vollständige Aufklärung passiert ist» – «und wenn ich das richtig gelesen habe, zählt auch der Bundeskanzler dazu.»

