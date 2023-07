Sexarbeiterin in Zürich gewürgt – Schwyzer SVP-Kantonsrat vor Gericht Zuletzt war Bernhard Diethelm öfter in den Medien, als ihm lieb ist. Vor dem Zürcher Bezirksgericht kann er nun seine Version der Geschichte erzählen, die ihn vier Jahre ins Gefängnis bringen könnte. Corsin Zander UPDATE FOLGT

Wenige Tage vor dem Prozess hielt Bernhard Diethelm im Rathaus Schwyz eine Pressekonferenz ab und sagte: «Mein Sexleben gehört mir.» Foto: Jonathan Labusch

Mehrmals herrschte Bernhard Diethelm die Sexarbeiterin an: «Schrei nicht, ich bin gleich fertig!» Der Schwyzer SVP-Kantonsrat war im Juni 2021 nach Zürich gefahren, um sich um 19 Uhr mit einer Frau zu treffen, mit der er sich zuvor per Chat zu einem Treffen mit sadomasochistischen Rollenspielen verabredet hatte. Er hatte ihr 4200 Franken versprochen, wenn sie sich fünf Stunden Zeit reserviere und ihm einen Mundknebel, eine Fesselschnur und eine Leine mit Halsband kaufe.

Als er in das Mietappartement eintrat, zog er sich das Halsband mit der Hundeleine, Latexhandschuhe und eine schwarze FFP2-Maske an. Als die Sexarbeiterin nach dem Geld fragte, nahm sie Diethelm in den Schwitzkasten und würgte sie so sehr, dass er sie in Lebensgefahr brachte. Dann versuchte er, sie mit einer unbekannten Substanz zu betäuben, die eine Verätzung am Kinn zurückliess. Als sich die Frau losreissen konnte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem die Frau mehrfach verletzt wurde.

Als sie schliesslich mehrfach laut um Hilfe rief, liess Diethelm von ihr ab und verliess die Wohnung barfuss, die Hundeleine trug er noch immer am Hals.

So zumindest schildert es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift.

Diethelm wehrte sich mit Pressekonferenz

Bernhard Diethelm sagt, es sei alles ganz anders gewesen. Bereits am vergangenen Mittwoch war er vor die Medien getreten und hatte gesagt, die Darstellung sei «krass übertrieben». Er wehrte sich gegen die «mediale Vorverurteilung» und sagte: «Mein Sexleben gehört nicht in die Öffentlichkeit.» Bei der Gerichtsverhandlung von heute Montag am Bezirksgericht Zürich haben Diethelm und sein Anwalt nun die Möglichkeit, ihre Version der Geschichte zu schildern.

Bei Gerichtsverhandlungen ist es unüblich, dass mit Bild und vollem Namen über den Beschuldigten berichtet wird. Diethelms Fall ist bereits vor zwei Jahren öffentlich geworden. Die Lokalzeitung «Bote der Urschweiz» hatte geschrieben, dass Diethelm im Juni 2021 nicht zur Kantonsratssession erschienen war, weil er nach einem Zwischenfall im Rotlichtmilieu verhaftet worden sei. Diethelm hatte in der Vergangenheit immer wieder mit extrem rechten Standpunkten für Schlagzeilen gesorgt und engagierte sich während der Corona-Pandemie medienwirksam im «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik».

Als das Strafverfahren gegen Diethelm öffentlich geworden war, sagte er dem «Boten der Urschweiz», es sei in Zürich «zu einer Auseinandersetzung mit einer Tätlichkeit» zwischen ihm und einer erwachsenen Person gekommen und es handle sich um eine «rein private Angelegenheit».

Mehrjährige Freiheitsstrafe gefordert

Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine Busse von 1000 Franken wegen versuchter Vergewaltigung, versuchter sexueller Nötigung, Gefährdung des Lebens, mehrfacher einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Tätlichkeiten. Ausserdem beschuldigt sie ihn der verbotenen Pornografie. Die Untersuchungsbehörden hatten 56 Bilder der Kategorie «Zoophilie» bei Diethelm sichergestellt. Dabei handelt es sich um sexuelle Handlungen mit Tieren.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für Diethelm die Unschuldsvermutung.

Das Interesse an dem Prozess ist gross. Das Bezirksgericht bereitete einen zweiten Saal vor, in den die Verhandlung live übertragen wird. Neben zahlreichen Medienschaffenden hatte sich auch eine Schulklasse angemeldet, um den Gerichtsprozess zu verfolgen. Das Urteil wird für Montagnachmittag erwartet.

Corsin Zander ist stellvertretender Leiter Zürich Politik & Wirtschaft. Als diensthabender Redaktor verantwortet er alle sechs Wochen die Berichterstattung des Ressorts. Mehr Infos @CorsinZander

Fehler gefunden?Jetzt melden.