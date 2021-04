Polizeimitarbeiter verurteilt – Schwyzer Logistikchef muss wegen Munitionsdiebstahl ins Gefängnis Das Bundesstrafgericht spricht den ehemaligen Waffenbeschaffer der Kantonspolizei Schwyz schuldig. Lange muss er aber nicht hinter Gitter. Thomas Knellwolf

Der Ex-Logistiker der Schwyzer Kantonspolizei (mit Brille) am ersten Verhandlungstag zwischen seinen Rechtsvertretern vor Bundesstrafrichter Martin Stupf. Zeichnung: Robert Honegger

Das Bundesstrafgericht verurteilt den ehemaligen Leiter der Logistik bei der Kantonspolizei Schwyz nicht als umtriebigen Darknet-Waffendealer. Aber doch als Polizeimitarbeiter, der im Dienst Munition im grossen Stil bestellte und dann für sich abzweigte. Und als einen Amtsträger, der einen befreundeten Waffendealer vor der Strafverfolgung warnte.

Das Gericht verhängt gegen den 59-jährigen Familienvater eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten. Davon erlässt es 20 Monate bedingt. Von den restlichen acht Monaten muss der Polizeimitarbeiter knapp sechs Monate absitzen. Über zwei Monate hat er bereits in Untersuchungshaft verbracht, nachdem er vor über drei Jahren aufgeflogen war. Zudem sprach das Bundesstrafgericht eine bedingte Geldstrafe gegen ihn aus.

Ein Teil der Anschuldigungen fiel in sich zusammen.

Gemessen an den ursprünglichen schweren Vorwürfen, kommt der Ex-Polizeimitarbeiter relativ glimpflich davon. Es lässt sich ihm gemäss Richter Martin Stupf nicht nachweisen, dass er Waffendeals gewerbsmässig betrieben hat. Damit fiel ein Teil der Anschuldigungen in sich zusammen. All jene Vorwürfe, die Deals mit zwei jungen deutschen Darknet-Waffendealern betreffen, sind verjährt.

Hängen blieb dennoch einiges. Das Bundesstrafgericht spricht den Ex-Logistikchef wegen illegalen Waffenbesitzes, wegen Veruntreuung, ungetreuer Amtsführung und Verletzung des Amtsgeheimnisses schuldig. Der Beschuldigte hatte bei der Arbeit immer wieder Munition bestellt, die die Polizei nicht brauchte. Diese, darunter Mannstopp-Munition, liess er mitgehen. Die Rechnungen liess er die Kantonspolizei bezahlen. Deshalb muss er seinen ehemaligen Arbeitgeber nun mit rund 28’000 Franken entschädigen.

Das Bundesstrafgericht ist auch davon überzeugt, dass der Beschuldigte einen der deutschen Darknet-Waffendealer vor deutschen Ermittlungen warnte. Der junge Mann aus dem Raum Konstanz wusste dank ihm, dass ihm die Polizei auf den Fersen war.

«Riesendummheit»

In der Gerichtsverhandlung vor zwei Wochen hatte der Ex-Logistiker diesen Vorwurf bestritten und nur einen kleineren Teil der Anklagepunkte gestanden. Alles Anklagepunkte, die sich aufgrund der Beweislage kaum mehr abstreiten liessen. Als «Riesendummheit» bezeichnete er es, dass er wiederholt Munition für die Schwyzer Polizei bestellt und für sich abgezweigt habe. Sein Verteidiger betonte aber, dass dies nie und nimmer die über 300’000 Schuss gewesen waren, welche bei der Kapo unauffindbar seien.

Der arbeitslose Angeklagte hatte sich insbesondere gegen den Vorwurf gewehrt, er habe im Darknet zusammen mit einem deutschen Komplizen im grossen Stil Waffen verkauft. Er sei von diesem und einem weiteren jungen Waffendealer aus Deutschland zu Unrecht belastet worden, beteuerte er. Gleichzeitig warf sein Anwalt der Führung der Schwyzer Kantonspolizei «grobfahrlässiges Mitverschulden» vor, was das Gericht nun nicht gelten liess. Die Finanzkontrolle hatte in einer Inspektion nach dem Auffliegen des Logistikers erhebliche organisatorische Mängel im Beschaffungswesen festgestellt.

Die Verteidigung hielt für die eingestandenen, nicht sehr schweren Verstösse gegen das Waffengesetz, die Veruntreuung und die ungetreue Amtsführung eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken für genügend. Das Bundesanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren gefordert. Der leitende Staatsanwalt des Bundes, Carlo Bulletti, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts weitergezogen werden.

