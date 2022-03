Gewalt auf dem Pausenplatz – «Schwuchtel», «schwule Sau»: In Schulen sind Demütigungen Alltag Eine breit angelegte Studie hat das Verhalten von Deutschschweizer Jugendlichen gegenüber schwulen Mitschülern erforscht. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Martin Stoll

Abwertende Sprache und offene Gewalt: Junge Schwule leiden unter Feindseligkeit. Foto: Arno Balzarin (Keystone)

Soll ein Mann Coiffeur werden? Wäre dir ein schwuler Lehrer unangenehm? Hast du letzthin jemanden gehänselt oder schikaniert?

Bis im Januar 2020 stand der 38-jährige Patrick Weber immer wieder vor Schulklassen, in kleinräumigen Dörfern genauso wie in grossen Städten. Seinen Fragebogen verteilte er im Rahmen seiner Doktorarbeit an Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Ergebnisse der breit angelegten Studie sind deutlich. Sie lassen keinen anderen Schluss zu: Junge Schwule erleben in der Deutschschweiz täglich teils subtile, teils offene Ausgrenzung, Beschimpfungen und auch Gewalt.