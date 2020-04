Sport in der guten Stube – Schwitzen mit Jessica «Gsünder Basel» gibt sich während der Corona-Krise kreativ und bietet ein abwechslungsreiches Programm für zu Hause an Dominic Willimann

Jessica turnt im Video vor, daheim wirds nachgemacht. Screenshot: BaZ

Zu Hunderten wären sie nun in den Parks, im Schatten der Bäume. Oder sonstwo in Basel, wo sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen können. All jene Menschen, die von den Angeboten von «Gsünder Basel» Gebrauch machen. Aber eben: Das Coronavirus macht ein gemeinsames Sporttreiben im Freien zurzeit nicht möglich, Frühsommerwetter hin oder her.

Doch «Gsünder Basel», der Anbieter für Bewegungs- und Entspannungskurse in der Region Basel, sorgt in diesen Tagen gemeinsam mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt dafür, dass die Bevölkerung in anderer Form von Angeboten profitieren kann. Die neu geschaffene Website nennt sich www.baselzuhause.ch und überzeugt mit täglich wechselnden Inhalten.

Für Frühaufsteher etwa führt ein Link direkt zum Sonnenaufgang irgendwo in der Schweiz. Am Donnerstag wird auf die Webcam in Zermatt zugegriffen, das Matterhorn zeigt sich von seiner Schoggiseite. Später heisst es: Schwitzen mit Jessica, die einem mit ihrem Bauch-Beine-Po-Training-Video alles abverlangt. Was es dazu braucht? Ein Mätteli, zwei mit Wasser gefüllte PET-Flaschen und viel Durchhaltevermögen. Dass danach eine leichte Mahlzeit genau das Richtige ist, scheint nachvollziehbar. Das Portal liefert dazu gleich einen Menüvorschlag – Crêpe mit Pilzfüllung und Salat. Zum Ausklang des Tages schliesslich schweift der Blick kurz nach 20 Uhr zum Sonnenuntergang an den Brienzersee. Ein Highlight fürs Auge, Balsam für die Seele.

Die Palette an Beschäftigungen, die auf der Website präsentiert werden, ist breit: Training fürs Gehirn, Ideen zum Zeitvertreib mit Kindern, Aufmunterndes in dieser nicht einfachen Zeit, Rezepte und vieles mehr. Alles Angebote, die die Stunden verkürzen, bis endlich wieder gemeinsame «Gsünder Basel»-Kurse möglich sind.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.