FCB-Trainingsstart – Schwitzen mit Alex Frei, rätseln mit Fjodor Tschalow Der FC Basel hat seine Saisonvorbereitung begonnen. Neue Gesichter gibt es bislang vor allem im Trainerstab. Weitere Transfers werden folgen. Eine Übersicht in Fragen und Antworten. Oliver Gut Dominic Willimann

Packte vor dem Training als einer der Ersten in der Brüglinger Ebene an: Der neue FCB-Trainer Alex Frei. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wie verlief das erste Training?

Punkt 10 Uhr begrüsste Alex Frei am Montag sein Team – auf Deutsch und Französisch – in der Brüglinger Ebene zum Trainingsstart. Der 42-Jährige war nach Materialwart Roger Eglin der Zweite auf dem Platz und packte gleich selbst bei den Vorbereitungen mit an. Das, so Frei, sei selbstverständlich. «Ich brauche keine Assistenten, um Hütchen aufzustellen; sie müssen mich anderweitig unterstützen.»