In der Stube – und draussen – Schwitzen in freier Natur Der Vita-Parcours in der Rütihard in Muttenz ist ein Muss für all jene, die sich nach einem vielseitigen, kostenfreien Training in wunderschöner Umgebung sehnen. Benjamin Schmidt

In Muttenz lädt der Vita-Parcours zu Übungen im Freien ein. Foto: Giorgia Müller

Wenngleich es in den letzten Wochen nicht verboten war, sich draussen sportlich zu betätigen, geben die seit Montag greifenden, lockernden Massnahmen Anlass dazu, diese Rubrik mit einer neuen Komponente zu ergänzen. Die Beiträge zum Sport in der guten Stube waren eher für Quarantänezeiten in den eigenen vier Wänden gedacht und geeignet. Nun soll der Blick zunehmend auch wieder nach draussen in die freie Natur gerichtet werden, denn: Der Sommer steht vor der Tür, und das Wetter lädt dazu ein, einmal die Perlen der Natur rund um die Stadt Basel zu erkunden.

Eine dieser Perlen ist der Zurich Vita-Parcours Muttenz. Namensgeber ist die Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG, die als Sponsor die finanziellen Mittel für die Dienstleistungen sowie das Tafel- und Wegweisermaterial zur Verfügung stellt. Die Stiftung Vita-Parcours ist verantwortlich für die strategische Leitung und die Weiterentwicklung der rund 500 Zurich Vita-Parcours schweizweit.

Der Zurich Vita-Parcours in Muttenz ist einer der am besten unterhaltenen Vita-Parcours der Region und auf dem neusten Stand. Die Geräte werden regelmässig geprüft und erneuert. Aufgrund der Streckenlänge von 2,7 Kilometern und den zu bewältigenden Höhenunterschieden zählt der Vita-Parcours in der Rütihard Muttenz zu einem der anspruchsvolleren der Gegend. Doch der Aufwand ist allemal lohnenswert, die Strecke sehr abwechslungsreich: Auf Wald- und Feldwegen kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten. Neben der Laufstrecke kann man auf 15 Posten Leibesübungen absolvieren. Die Anlage enthält unter anderem Klimmzugstangen, Turnringe und Querstangen, an denen man diverse Übungen ausführen kann. Tafeln an jedem Posten zeigen verschiedene Methoden, wie man die Geräte vor Ort nutzen kann. Die Strecke kann auch mit dem Bike gemeistert werden.

Teil der Strecke ist zudem die Finnenbahn Fröscheneckrain, die auf 415 Metern Streckenlänge zum Training mit leichteren Höhenunterschieden einlädt. Eine Finnenbahn ist eine speziell angelegte Rundstrecke, die für Crossläufer, aber auch für Radfahrer geeignet ist. Das Besondere an einer Finnenbahn ist der weiche Belag – in Muttenz sind es Holzschnitzel –, der die Schritte abfedert und die Gelenke schont.

Wer also nach einem vielseitigen Training für Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit in freier Natur sucht, für den ist der Zurich Vita-Parcours Muttenz die optimale Lösung. Die Anlage ist kostenlos und rund um die Uhr öffentlich zugänglich.

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.