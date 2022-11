Palazzo Colombino in Basel – Schwindelerregende Athletik und ein liebenswerter Trottel Das Gourmet- und Variététheater auf der Rosentalanlage feiert erfolgreich Premiere – obwohl kurz zuvor eine der Hauptfiguren ausgefallen ist. Alexander Müller

An den Haaren herbeigezogen: Polina Karvouskaya schwebt in luftiger Höhe durch das Zelt. Foto: Tobias Sutter

Haarsträubende Artistik, selten war dieser Ausdruck zutreffender als zur Beschreibung des Auftritts von Polina Karvouskaya bei der Premiere des Palazzo Colombino. Die Weissrussin schwebte engelsgleich durch den Spiegelpalast – aufgehängt an ihren Haaren. Die ehemalige Tänzerin des Moulin Rouge in Paris machte auch in der Luft eine gute Figur und sorgte leicht bekleidet für einen der Höhepunkte des Abends.