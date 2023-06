Nach tödlichem Badeunglück – Schwimmbecken in Basler Gartenbad wird zeitweise gesperrt Die Behörden ziehen Konsequenzen aus einem tragischen Unfall im letzten Jahr. Gäste im Bachgraben-Bad sind ob der Sperrungen irritiert. Auch beim Essen sind starke Nerven gefragt. Simon Bordier

Das bei Familien beliebte Lehrbecken bleibt bei geringem Besucheraufkommen geschlossen. Foto: PD

Die Saison im grössten Gartenbad der Schweiz – dem Gartenbad Bachgraben in Basel – wurde am 13. Mai eröffnet, wobei es sich dieses Jahr nicht immer ganz so gross anfühlt.