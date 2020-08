Gutscheine abgelehnt – Schwierige Zeiten für Schnäppchenjäger Mehrere Restaurants nehmen keine Gutscheine des «Prozentbuchs Basel» mehr an. Grund ist die prekäre wirtschaftliche Situation aufgrund von Corona. Andreas W. Schmid

Prozentbuch-Gutscheine werden nicht mehr überall akzeptiert.

Vergangene Woche im Klara Food in der Clarastrasse, wo die Besucher die Auswahl zwischen neun Küchen haben. Ein Gast bestellt zwei Burger und will dabei einen Gutschein des «Prozentbuchs Basel» einlösen; er würde somit nur für einen Burger bezahlen. Doch der Kassierer winkt ab: «Sorry, das ist leider nicht mehr möglich. Wir nehmen keine Gutscheine an. Wegen Corona.»

Geschäftsführer Yannick Studer bestätigt den Sachverhalt: «Es stimmt, wir können keinen Rabatt mehr gewähren, und zwar aus existenziellen Gründen.» Klara Food zählt derzeit noch rund 50 bis 60 Prozent der Gäste im Vergleich zur Zeit vor Corona. «Da kann man sich leicht ausrechnen, dass wir es uns schlicht nicht leisten können, von den verbliebenen Kunden auch noch Gutscheine anzunehmen.» Studer hat Verständnis dafür, wenn sich der eine oder andere Besucher deswegen enttäuscht zeigt. Handlungsspielraum habe man derzeit trotzdem keinen: «Wir machen das nicht aus einer Laune heraus.»

Auch andere Betriebe machen nicht mehr mit

Klara Food ist nicht der einzige Betrieb, der die Gutscheine des «Prozentbuchs Basel» nicht mehr annimmt. Auf dessen Website sind noch weitere Gastrounternehmen aufgeführt, bei denen die Bons nicht eingelöst werden können. Tancredi Gaffuri, der Herausgeber des Prozentbuchs, ist verständlicherweise betrübt, dass einige Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Zugleich weiss er um «die extrem komplizierte Situation», in der sich die Gastronomie durch die Corona-Pandemie befindet. Deshalb bringe es nichts, wenn man stur darauf poche, dass jeder Betrieb die Gutscheine zwingend entgegennehmen muss. «Wenn einem Restaurant das Wasser bis zum Hals steht, dann müssen wir kulant sein und akzeptieren, dass es nicht mehr mitmacht.» In diesem Fall kommt der Punkt zur Anwendung, der in den Nutzungsbedingungen für die Käufer des Büchleins als letzter aufgeführt ist: «Termin-, Preis- oder Programmänderungen sowie Ausfälle und Schliessungen bleiben vorbehalten.»

2004 erschien das erste «Prozentbuch Basel», später kamen Ableger in weiteren Schweizer Städten hinzu. Ausfälle habe es immer wieder gegeben, erklärt Gaffuri. Aber eine solch schwierige Situation habe er noch nie erlebt. Er legt indes Wert auf die Feststellung, dass die überwiegende Mehrheit der 44 beteiligten Restaurants in Basel immer noch Vergünstigungen gewährt, ebenso alle Ausgeh- und Freizeitbetriebe, die beim Gutscheinbüchlein mitmachen. Es gebe für die Besitzer des Büchleins also immer noch genügend Möglichkeiten, um von den Rabatten zu profitieren: «Wohl auch deshalb hatten wir bis jetzt nur ganz wenige Reklamationen.» Eine Entschädigung, etwa eine Verlängerung der Gültigkeit des Büchleins über den 31. Oktober hinaus, ist laut Gaffuri aus vertraglichen Gründen nicht möglich.

Corona-Massnahmen fordern hohe Verluste

Zu den Gastrobetreibern, welche die Reissleine ziehen mussten, zählt auch Vedat Kirmizitas: «Die Ausfälle wegen Corona sind schlichtweg zu hoch, als dass Rabatte noch drin liegen.» Mit dem Restaurant Bundesbahn in der Hochstrasse und dem L’Esquina am Tellplatz war er gleich mit zwei Lokalen erstmals im Prozentbuch vertreten. «Ich erhoffte mir davon, dass wir so neue Kunden begrüssen können.» Das habe sich tatsächlich erfüllt, allerdings habe es auch Schnäppchenjäger darunter, die das Ganze zum klaren Verlustgeschäft machen würden. «Die bestellen zwei Menüs für eins und trinken dazu nur Hahnenwasser.» Und das nicht nur einmal, sondern durchaus drei- bis viermal. «Die kaufen sich mehrere Exemplare, denn mit einem Kaufpreis von bloss 49.90 Franken hat man das Prozentbuch nach zwei Restaurantbesuchen bereits amortisiert.»

Gael Di Giusto, Geschäftsführer des Edelburger-Lokals «Manufacture» in der Hochstrasse sowie im Klara Food, erklärt auf Anfrage, dass im Normalfall täglich gleich mehrere Gutscheine eingelöst würden. «Doch jetzt sind wir in einer Notfallsituation und wählen die Safe-Way-Strategie.» Und die heisst: Prozentbuch-Gutscheine werden nicht mehr akzeptiert.

Andere hingegen machen weiterhin beim Vergünstigungsprogramm mit, obwohl vielleicht auch ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Womit sich die Frage stellt: Ist es moralisch überhaupt noch vertretbar, in der jetzigen Situation bei den arg gebeutelten Gastrobetrieben Gutscheine einzulösen? Tancredi Gaffuri findet: «Ja, das ist vertretbar.» Er appelliert jedoch an die Solidarität der Restaurantbesucher, die weiterhin von den

Vergünstigungen Gebrauch machen wollen: «Es wäre schön, wenn sie sich nicht nur auf die Gratis-Hauptmahlzeit beschränken, sondern auch das Drumherum konsumieren, also Vorspeise, Dessert und Getränke.»

Prozentbuch nicht vor dem Aus

Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, findet ebenfalls, dass man die Vergünstigung guten Gewissens nutzen darf. «Wer als Gastronom bei solchen Rabattprogrammen mitmacht, weiss im Voraus, auf was er sich einlässt.» Im Einzelfall mache die Teilnahme am Rabattbuch vielleicht Sinn, wenn es etwa darum gehe, das Lokal zu beleben. «Das kann eine positive Eigendynamik auslösen, denn die Leute gehen lieber in Restaurants, die gut besucht sind. Leere Lokale hingegen werden tendenziell gemieden.» Auch er empfiehlt den Besuchern mit Rabattgutscheinen, über das Gratisgericht hinaus grosszügig zu sein. Wie extrem schwierig die Zeiten im Gastgewerbe sind, gerade in Basel, beweist die Juli-Statistik: Der Stadtkanton hat mit einem Minus von fast 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr die grösste Umsatzeinbusse aller Schweizer Kantone erlitten.

Tancredi Gaffuri gibt sich trotz der Krise zuversichtlich, dass es das Basler Prozentbuch auch in Zukunft geben wird. Er könne zwar nicht sagen, wie viele Betriebe bei der nächsten Ausgabe ab November nochmals mitmachen werden. «Aber das Interesse an diesem Angebot ist weiterhin da.»