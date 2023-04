Widerstand im Einwohnerrat – Schwierige Zeiten für die Binninger Freisinnigen Über die Interpellation der FDP zum Thema «einseitige Behördenpropaganda» zum Werkhofneubau wollte im Einwohnerrat niemand diskutieren. Auch eine Motion zu Werbeplakaten kam schlecht an. Isabelle Thommen

Der Binninger Einwohnerrat diskutierte am Montagabend unter anderem über Wahlplakate. Foto: Nicole Pont

Die Binninger FDP durchlebt momentan schwierige Zeiten. Nach der Nichtwahl von Gemeinderatskandidat Peter Frauchiger am Sonntag hagelte es einen Tag später im Einwohnerrat weitere Niederlagen. Der Ärger der Freisinnigen hat bereits letzte Woche nach einem Artikel im Binninger Anzeiger begonnen. Im amtlichen Teil des Blattes hat der Gemeinderat ein Interview mit dem Chef des Werkhofs veröffentlicht und dabei die Dringlichkeit für den Neubau für 13,3 Millionen Franken betont.

Das sei «einseitige Behördenpropaganda», kritisierte die FDP und reichte dazu gemeinsam mit der SVP eine Interpellation ein. Diese wurde am Montagabend mit 35 Ja-Stimmen als dringlich erklärt und damit sofort behandelt. Wirkliches Interesse für den Vorstoss gab es im Einwohnerrat aber nicht. Obwohl Christoph Daniel Maier (FDP) eine Diskussion verlangte, meldete sich fast niemand zu Wort.

Ausser Caroline Rietschi (SP), die seit dem Rücktritt von Mike Keller (FDP) Gemeindepräsidentin ad interim ist. «Nach der ersten Information des Gemeinderates zum Werkhof kann man nicht von Behördenpropaganda sprechen», sagte Rietschi in ihrer Antwort auf die Interpellation. Am 25. Mai werde dem Binninger Anzeiger eine Abstimmungsbroschüre beigelegt, in der sowohl Gegner wie auch Befürworter des Werkhofs zu Wort kämen.

Ist wildes Plakatieren fair?

Mit 18 zu 14 Stimmen abgelehnt wurde eine Motion von Peter Frauchiger (FDP). Er forderte eine «Rückkehr zu einer zeitlich und örtlich eingeschränkten Wildplakatierung zugunsten der politischen Meinungsbildung». Im November 2019 hatte der Einwohnerrat das wilde Plakatieren abgeschafft; seither hängt die Gemeinde die Plakate auf. Die Umsetzung laufe nicht optimal, was bei allen Parteien zu Unmut führe, kritisierte Frauchiger und schlug als Zwischenlösung wildes Plakatieren an vorgegebenen Standorten vor. Jürg Blaser (SVP) unterstützte die Motion Frauchiger, «weil immer noch keine befriedigende Lösung gefunden» worden sei.

«Wir bemühen uns, die Situation zu verbessern», versprach Caroline Rietschi (SP), Gemeindepräsidentin ad interim. Sie beantragte, die Motion abzulehnen. In diese Richtung zielte auch Thomas Hafner (Die Mitte/GLP): «Wir möchten nicht mehr zurück zur alten Lösung.» Ideal laufe es aber nicht, die Parteien müssten die Plakate zu früh bei der Gemeinde abgeben. «Die jetzige Situation ist in Ordnung. Bezüglich Abgabe gelten für alle die gleichen Regeln», meinte Karin Glaser (Grüne/EVP).

Die Vorschläge von Frauchiger seien ihr zu ungewiss, sagte Bettina Benthaus (SP). Wildes Plakatieren sei nicht fair: «Wer mehr Geld hat, wird bevorteilt, und das sind die bürgerlichen Parteien», sagte Benthaus, worauf in den Reihen der FDP lautes Gelächter ertönte. Das gefiel Lewin Lempert (SP) gar nicht. «Die FDP hat ihre Niederlage bei den Wahlen noch nicht verdaut, sonst würden sie fundierte Voten von Ratskolleginnen nicht mit hämischem Lachen unterbrechen.» Marc Schinzel (FDP) erwiderte, bei den letzten Landratswahlen habe die FDP weniger Geld ausgegeben als die SP.

