Fahndung erfolgreich – Schwerverletzter im Bus: 29-jähriger Kosovare festgenommen

Die Basler Polizei kann den mutmasslichen Messerstecher ermitteln. Das Opfer ist nach einer Notoperation ausser Lebensgefahr.

Der Schwerverletzte wollte mit dem Bus ins Spital gelangen. Symbolfoto: Christoph Stulz



Ein Chauffeur der Linie 30 hat am späten Abend des 1. April im Bus einen schwer verletzten Mann entdeckt, der mehrere Stichwunden aufwies. Nun meldet die Basler Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen, den mutmasslichen Täter nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen zu haben. Es handelt sich um einen 29-jährigen Kosovaren. Er werde dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt.

Tathergang und Grund der Auseinandersetzung seien noch nicht geklärt. Die Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen.

Zur Tat sei es nach bisherigen Abklärungen vor einer Liegenschaft an der Efringerstrasse gekommen. Dem 47-jährigen Schwerverletzten gelang es, bis zur Haltestelle Hammerstrasse zu gehen und dort in einen Bus zu steigen, um in Richtung Spital zu fahren. Nachdem der Busfahrer ihn entdeckt und die Polizei alarmiert hatte, brachten ihn die Rettungskräfte ans gewünschte Ziel.

Er musste notoperiert werden, ist gemäss aktueller Mitteilung nun aber ausser Lebensgefahr.

jam

