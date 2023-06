Drama bei der Tour de Suisse – Gino Mäder stürzt bei der Abfahrt vom Albula schwer Der Berner kommt in der Schlussabfahrt vom Albula wie Magnus Sheffield zu Fall. Während Mäder reanimiert werden muss, verletzt sich der Amerikaner weniger gravierend. Herbie Egli

Gino Mäder nach der Zielankunft der 4. Etappe in Leukerbad. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Königsetappe der Tour de Suisse von Fiesch nach La Punt über die Pässe Furka, Oberalp und Albula wurde von zwei schweren Stürzen in der Schlussabfahrt überschattet. In dieser erreichen die Fahrer Tempi bis zu 100 km/h.

Der 26-jährige Schweizer Gino Mäder vom Team Bahrain Victorious erlitt dabei schwere Verletzungen. Wie Tourdirektor Olivier Senn später mitteilte, lag Mäder nach einem Abhang regungslos im Wasser und musste reanimiert werden. Der Rennarzt sei zwei Minuten nach dem Unglück an der Unfallstelle gewesen, sagte Senn. Mäder wurde nach der medizinischen Nothilfe mit dem Helikopter ins Spital Chur geflogen. Senn sagte, die Schwere der Verletzungen sei noch nicht abschliessend geklärt. Gemäss dem Westschweizer Fernsehen RTS befindet sich Mäder in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

An gleicher Stelle kam auch der Amerikaner Magnus Sheffield von Ineos Grenadiers zu Fall. Im Gegensatz zu Mäder sei Sheffield ansprechbar gewesen, erklärte Senn. Sheffield erlitt Prellungen und eine Gehirnerschütterung und wurde ins Spital Samedan transportiert.

Der Schweizer Roland Thalmann hat die Stelle nach den Unfällen von Mäder und Sheffield passiert. Es seien zwei Velos am Strassenrad gelegen, die nicht mehr schön ausgesehen hätten, berichtete der Profi vom Team Tudor. «Beim Blick zurück haben wir gesehen, dass zwei Fahrer recht weit unten gelegen sind.»

Der Schock über die beiden Stürze ist gross. Diverse Teams posteten in sozialen Netzwerken Genesungswünsche für die beiden Fahrer, auch einzelne Profis wie Lilian Calmejan meldeten sich. Der Franzose, der zurzeit ebenfalls bei der Tour de Suisse im Einsatz steht, schrieb bei Twitter: «Alle meine Kraft und alle meine Gedanken sind bei Gino Mäder.»

Kritische Stimmen gab es aus dem Fahrerlager für die Tourorganisation aufgrund der Streckenführung mit der Abfahrt vom Albula unmittelbar vor dem Ziel. «Niemand war glücklich, dass wir am Ende eine so gefährliche Abfahrt hatten. Es muss immer etwas passieren bevor einem bewusst wird, dass es unvernünftig ist», sagte der belgische Weltmeister Remco Evenepoel gegenüber Eurosport. «Mit einem so schönen Anstieg wären wir auf dem Gipfel zufrieden gewesen. Aber nein, wir mussten am Ende noch Spektakel anhängen.» Evenepoel war in der Nähe, als Sheffield stürzte.

Mäders Pechsträhne reisst nicht ab

Mäder kann an einem Tag brillant Radfahren und am nächsten Tag kraftlos sein. Hochs und Tiefs ziehen sich durch seine Karriere. An seinen besten Tagen gewann er Etappen am Giro d’Italia und an der Tour de Suisse, die Vuelta schloss er 2021 auf dem 5. Schlussrang ab, bei der Tour de Romandie wurde er im vergangenen Jahr Zweiter. Immer wieder kämpfte er auch mit gesundheitlichen Problemen.

Wegen einer Covid-Infektion, erlitten möglicherweise bei der Tour de Romandie im April, verpasste er den Giro d’Italia. Bereits im letzten Jahr musste Mäder die Tour de Suisse vor dem Start zur 5. Etappe abbrechen. Er kämpfte mit Magen-Darm-Problemen und beendete die Schweizer Landesrundfahrt auf Rat der Ärzte frühzeitig. Wie sich später herausstellte, hatte sich Mäder bereits damals zusammen mit über 60 weiteren Fahrern mit Corona infiziert. Weil die Erkrankung anhielt, verpasste er später auch seine erstmalige Teilnahme an der Tour de France. In der laufenden Tour de Suisse trug Mäder teilweise eine Maske, wenn er sich vor dem Start oder nach dem Ziel mit Bekannten austauschte.

Ayuso-Sieg verkommt zur Nebensache

Angesichts der Schreckensnachrichten rückte der Sieg von Juan Ayuso in den Hintergrund. Der 20-jährige Spanier griff am Albulapass an und gewann nach 211 km solo. Ayuso, der im April bei der Tour de Romandie das Einzelzeitfahren gewann, war 54 Sekunden schneller in La Punt als Mattias Skjelmose. Der Däne eroberte sich dank Bonussekunden das Leadertrikot des Österreichers Felix Gall zurück. Er trug es bereits nach seinem Etappensieg am Dienstag in Villars-sur-Ollon. Gall liegt im Gesamtklassement nun 8 Sekunden hinter Skjelmose. Ayuso hat als Dritter 18 Sekunden Rückstand, Remco Evenepoel als Vierter 46 Sekunden.

Nach dem Start bildete sich früh eine 19-köpfige Spitzengruppe. In dieser waren mit Stefan Küng, Marc Hirschi und Yanis Voisard auch drei Schweizer vertreten. Im Anstieg am Albula mussten sie jedoch abreissen lassen.

Am Freitag müssen die Fahrer den Albula gleich noch einmal bewältigen. Dann aber von der Engadiner Seite nach dem Start in La Punt. Ziel der 6. Etappe, die mit 215 Kilometern die längste ist in diesem Jahr, ist Oberwil-Lieli.



Der Mythos Albula Abo Mythos Albula an der Tour de Suisse Einbrüche, Höllenritte – und nun droht auch noch ein Felssturz

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.