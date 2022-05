Tödlicher Selbstunfall im Baselbiet – Schwerer Crash auf der A2: Fahrer (38) stirbt, drei Personen verletzt Am Sonntagnachmittag verlor ein Lenker auf der A2 bei Zunzgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte frontal in eine Lärmschutzwand. Nina Jecker

Das Auto kollidierte zuerst mit der Leitplanke, dann mit der Lärmschutzwand. Foto: Polizei BL

Kurz nach 15 Uhr ereignete sich auf der A2 in Richtung Bern/Luzern auf der Höhe Zunzgen ein Drama. Ein 38-jähriger Autofahrer geriet aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. Das Fahrzeug wurde dadurch rund 15 Meter durch die Luft geschleudert, kollidierte mit der Mauer der Leitplanke, drehte sich und prallte schliesslich frontal in die Lärmschutzwand neben der Autobahn.

Der Lenker erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Eine der mitfahrenden Personen wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und im Anschluss von der Rega in ein Spital geflogen werden. Die beiden weiteren Insassen konnten von Ersthelfern aus dem Auto geborgen werden und wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Keine Angaben zu den Verletzten

Die Polizei Basel-Landschaft macht keine weiteren Angaben zu den verletzten Personen, auch nicht dazu, ob es sich um die Familie des Verstorbenen handelt.

Die A2 musste nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach rund zwei Stunden wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Basel wieder geöffnet. Bis am Sonntagabend blieben die Spuren nach Bern/Luzern nicht befahrbar, der Verkehr wurde umgeleitet.

Im Einsatz standen Feuerwehr, Polizei und das Care Team des Kantons. Foto: Polizei BL

Im Einsatz standen nebst der Polizei und der Feuerwehr unter anderem auch das Care Team des kantonalen Krisenstabs Basel-Landschaft.

