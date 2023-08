Schwere Zeit nach Corona – Erholung des Schweizer Tourismus lässt auf sich warten Zwar liegen die Logiernächte im ersten Halbjahr über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Mit Blick auf die wichtige Sommersaison gibt es jedoch Warnhinweise. Jon Mettler

Eine Touristin stöbert in Zermatt in einem Postkartenständer. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Touristikerinnen und Touristiker brauchen heuer vor allem eines: viel Geduld und Nervenstärke. Die Erholung des gebeutelten Wirtschaftszweigs nach der Corona-Krise läuft harziger als erwartet. Mit Blick auf die wichtigen Sommermonate Juli und August senden Tourismusbetriebe von Hotels, Bergbahnen und Restaurants zwei Warnsignale aus: Einerseits fehlen die Gäste aus der Schweiz, weil diese wieder vermehrt ins Ausland reisen. Auf der anderen Seite kehren ausländische Touristen noch nicht in dem Ausmass zurück, wie es im Vor-Pandemie-Jahr 2019 der Fall war.

Das Stimmungsbild beruht auf einer Branchenumfrage, welche die Marketingorganisation Schweiz Tourismus (ST) durchgeführt hat. Die Resultate wurden am Donnerstag in Zürich vorgestellt.

«Die Zeit der Rekorde ist vorbei»

Die nüchterne Bilanz von ST-Direktor Martin Nydegger lautet deshalb: «Die Zeit der Schweizer Gäste-Rekorde in der Pandemie ist definitiv vorbei. Der Anteil von Schweizer Gästen nimmt wieder ab, die Konkurrenz im Süden und am Meer ist wieder da und wird nachgefragt.» Vor allem die Bergregionen merken diesen Trend. «Auch wenn die Zahl der Gäste aus den Fernmärkten bei uns stetig zunimmt, schaffen wir mit diesem Gästesegment eine Kompensation noch nicht», sagt Monika König, Marketingchefin der Aletsch Arena, stellvertretend für die Ferienorte in den alpinen Gebieten.

Bei den Gästen aus dem Ausland fällt die Zurückhaltung bei bedeutenden Märkten wie Indien und Deutschland auf. Zu den Gründen sagt Corinne Genoud, Leiterin Märkte West bei Schweiz Tourismus: «Beide Gästegruppen reagieren preissensibel. Bei den Deutschen spielt ein gewisser Kaufkraftverlust eine Rolle, da ihre Wirtschaft schwächelt und der Franken stark ist.»

Die aktuelle Wasserstandsmeldung aus der Branche kommt einem Dämpfer gleich. Denn eigentlich ist das Geschäft im abgelaufenen ersten Halbjahr gut gelaufen. In dieser Periode nahm die Zahl der Logiernächte im Vergleich zu 2019 um 3,5 Prozent zu. Mitverantwortlich für diese guten Zahlen ist eine starke Wintersaison mit vielen Schweizer Gästen.

Doch auch Touristen aus den USA sorgten für ein deutliches Wachstum bei den Logiernächten. Bei den Amerikanern macht Schweiz Tourismus einen grossen Nachholbedarf bei Auslandsreisen aus. Einen wichtigen Einfluss habe auch die Werbekampagne mit dem ehemaligen Schweizer Tennisstar Roger Federer und die Vorliebe von amerikanischen Touristen, mit dem Zug zu reisen.

In der Parahotellerie läuft es gut

Zufriedener zeigt sich die Parahotellerie. Damit gemeint sind Beherbergungsbetriebe, die keine Hotels sind. Die Anbieter rechnen mit einem guten bis sehr guten Jahr, wie aus Gesprächen mit Betreibern von Jugendherbergen, Campingplätzen und Bed & Breakfast (B&B) hervorgeht. Sie merken zwar, dass die Schweizer Kundschaft wieder vermehrt ins Ausland reist. Umgekehrt sorgen neue ausländische Gästegruppen aus Grossbritannien, Südkorea, den USA und den Niederlanden für eine steigende Nachfrage. Diese sind im Begriff, bisherige wichtige Kunden aus dem Ausland wie Deutsche und Franzosen von der Bedeutung her abzulösen.

«Wir sind definitiv zurück in der Normalität», sagt Janine Bunte, Geschäftsführerin der Schweizer Jugendherbergen. Die Buchungen liegen im bisherigen Jahresverlauf um 18 Prozent höher als 2019. Dieser Wert werde im restlichen Jahresverlauf zwar noch etwas zurückgehen. Insgesamt dürfte 2023 das Vor-Pandemie-Jahr 2019 aber um 10 Prozent übertreffen. Als Einzelreisende bilden die Schweizer die wichtigste Kundengruppe. Doch Briten, Amerikaner und Südkoreaner entdecken die Jugendherbergen zusehends für sich.

Aus Sicht der TCS-Campingplätze könnte 2023 zu einem Spitzenjahr werden. Von Januar bis Juli liegen die Übernachtungen 1,5 Prozent über dem Vorjahr. Die Buchungen für den Herbst befinden sich leicht über dem Niveau von 2022. Das laufende Jahr könnte somit 2022 übertreffen und sich nach 2021 zum zweitbesten Jahr der Firmengeschichte entwickeln. «Viele Schweizer Camper sind zwar ans Meer gefahren», sagt TCS-Camping-Chef Oliver Grützner. «Europäische Kunden machen das aber wett.» Vor allem Deutsche, Niederländer und Briten kämen wieder in die Schweiz, um ihre Ferien auf Campingplätzen zu verbringen.

«Die Sommersaison läuft besser als erwartet», sagt ihrerseits Dorette Provoost, Geschäftsführerin von BnB Switzerland, der Plattform für B&B-Betriebe in der ganzen Schweiz. Basierend auf den Reservierungen verzeichnet das Unternehmen für Juli und August 40 Prozent mehr Anfragen als im Jahr 2019. Die Hauptkundschaft stellen dabei mit 70 Prozent die Schweizer.

Ein spürbar steigendes Interesse gibt es aus den USA und Grossbritannien, was Provoost auf Werbeaktivitäten von Schweiz Tourismus in diesen Ländern zurückführt. Viele Buchungen kämen über die Website der Marketingorganisation, auf der Unterkünfte direkt gesucht werden könnten.

Die Hoffnungen des gesamten Tourismus ruhen nun auf der anstehenden Herbstsaison. Schweiz Tourismus wirbt in ausgewählten europäischen Ländern wie Schottland, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden für Herbstferien in der Schweiz. Weil diese Jahreszeit länger und wärmer wird, nimmt ihr Stellenwert für den Fremdenverkehr zu.

