Streik in elsässischen Häfen – Schwere Vorwürfe gegen Schweizer Betreiber In den Häfen Ottmarsheim, Ile Napoléon und Huningue tobt ein Arbeitskampf. Die Belegschaft beklagt sich über schlechte Arbeitsbedingungen und tiefe Löhne und beschuldigt Swissterminal. Kurt Tschan

Der Hafen von Mulhouse ist in diesem Monat von Arbeitsniederlegungen betroffen. Foto: Erich Meyer

So hat sich wohl Roman Mayer als CEO von Swissterminal sein Engagement ennet der Grenze nicht vorgestellt. Im Juni 2021 übernahm das Frenkendörfer Logistikunternehmen die Häfen Ottmarsheim, Hüningen-Village Neuf und Ile Napoléon über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Alsaceterminal SAS. Damit schuf er in unmittelbarer Nähe die Voraussetzungen, «eine grössere und stärkere Organisation aufzubauen und die Logistikaktivitäten in Frankreich und der Dreiländerregion voranzutreiben», wie es in einer Mitteilung der Swissterminal-Gruppe vom 1. Juli 2021 hiess.