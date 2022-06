Nachwahlen in Grossbritannien – Schwere Niederlage für Boris Johnsons Konservative Bei zwei Nachwahlen in Grossbritannien haben die Tories Sitze im Parlament verloren. Der Parteichef der Konservativen hat nach der Wahlschlappe seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Die Wahlen galten als Stimmungstest für den britischen Premier: Boris Johnson in Kigali am 23. Juni 2022. Foto: Dan Kitwood (AFP)

Die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson haben bei zwei Nachwahlen schwere Niederlagen erlitten: Die Tories unterlagen am Donnerstag sowohl im Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands als auch im Wahlkreis Wakefield in Nordengland bei Nachwahlen für je einen Sitz im britischen Unterhaus.

Nach der Wahlschlappe für die Partei ist der Chef der Konservativen zurückgetreten. «Jemand muss Verantwortung übernehmen», erklärte Oliver Dowden am Freitag. «Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es unter diesen Umständen für mich nicht richtig wäre, im Amt zu bleiben.»

Zog nach der Wahlschlappe den Hut: Tory-Chef Oliver Dowden. (21. Februar 2022) Foto: Daniel Leal (AFP)

Besonders schmerzhaft ist die Niederlage in Tiverton and Honiton: Die Konservativen hatten den Parlamentssitz für den Wahlkreis seit mehr als hundert Jahren inne. Sie verloren ihn nun laut am frühen Freitagmorgen veröffentlichten offiziellen Ergebnissen an die Liberaldemokraten, die 6000 Stimmen Vorsprung hatten. Im nahe Leeds gelegenen Wakefield setzte sich die Labour-Partei durch, die wichtigste Oppositionspartei des Landes. Sie hatte einen Vorsprung von knapp 5000 Wählerstimmen.

Abo Interview mit Boris Johnson «Unser Geheimdienst glaubt, die russischen Ressourcen könnten in den nächsten Monaten erschöpft sein» Die Wahlen hatten als Stimmungstest für Johnson gegolten, der wegen der Affäre um Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns stark unter Druck steht. Der Premierminister hatte bereits am Wahltag erklärt, er werde im Falle von Niederlagen nicht zurücktreten. Er befand sich am Donnerstag beim Commonwealth-Gipfel in Ruanda. Sexueller Übergriff auf 15-Jährigen, Pornos im Parlament Labour-Chef Keir Starmer deutete den Ausgang der Nachwahl in Wakefiled nun als Zeichen dafür, dass seine Partei auch die nächsten landesweiten Wahlen 2024 gewinnen könne. «Wakefield hat gezeigt, dass das Land das Vertrauen in die Tories verloren hat», erklärte Starmer. «Das Ergebnis ist ein klares Urteil über eine konservative Partei, der die Energie und die Ideen ausgegangen sind.»

Skandale im britischen Parlament Pints, Pornos und Kokain Abo Aufruhr im britischen Unterhaus Machtlos gegen die herrschende Macht Die Nachwahl in Tiverton and Honiton war nötig geworden, weil der Abgeordnete Neil Parish sich im April nach Beschwerden darüber zurückgezogen hatte, dass er im Parlament auf seinem Mobiltelefon Pornos geschaut hatte. Die Nachwahl in Wakefield wurde angesetzt, nachdem sich der Abgeordnete Imran Ahmad Khan nach seiner Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffs auf einen 15-jährigen Jungen zurückgezogen hatte. Die Tories hatten bereits im Dezember eine Nachwahl in dem als Konservativen-Hochburg geltenden Wahlkreis North Shropshire verloren.

AFP/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.