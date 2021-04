Mehrere Stichwunden – Schwer verletzter Mann in Bus in Basel gefunden Der 47-Jährige musste notoperiert werden, Täter und Motiv sind unbekannt. Andrea Schuhmacher

Der 47-Jährige Mann wurde von einem Buschauffeur der Linie 30 entdeckt. Foto: Peter Armbruster

Kurz vor Mitternacht ist am 1. April ein schwer verletzter Mann in einem Bus der Linie 30 in Basel gefunden worden. Der Fahrer war auf den offensichtlich verletzten Mann aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Diese traf laut einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft zusammen mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt kurze Zeit später an der Haltestelle Erasmusplatz ein. Dort stellten sie fest, dass der 47-jährige Mann mehrere Stichwunden aufwies.

In der Folge musste der Schwerverletzte ins Spital gebracht und notoperiert werden. Zu seinem jetzigen Gesundheitszustand macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Auch Täter verletzt

Der 47-Jährige war bei der Haltestelle Hammerstrasse in den Bus eingestiegen. Zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und wieso er angegriffen wurde, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Eine sofortige Fahndung in der näheren Umgebung der Hammerstrasse ist aber bisher erfolglos geblieben, so die Staatsanwaltschaft weiter. Inzwischen ist jedoch in Erfahrung gebracht worden, dass der Täter möglicherweise auch verletzt ist.

Die Polizei sucht nach einem 20-25 Jahre alten Mann, ca. 180 Zentimeter gross, von südländischem Typ und mit schwarzen Haaren. Der vermutliche Täter trug ein dunkles Oberteil und ein weisses Stirnband. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder an der nächsten Polizeiwache abgegeben werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.