Deutsche Literatur – Schwelgen in Luxus und Elend «Krass» ist die Hauptfigur in Martin Mosebachs neuem faszinierenden Roman über einen Machtmenschen, der alle in seinen Bann zieht. Christine Richard

Der perfekte Ausgangspunkt für einen Roman über einen schwerreichen Geschäftsmann: Die Insel Capri. Foto: Martyna Bober/Unsplash

Es gibt ein Leben ausserhalb von Corona. Es gibt offene Museen, Luxusläden und Gourmet-Restaurants; es gibt Reisen in ferne Länder und überraschende Bekanntschaften. Das Leben ist aufregend und schön. Aber derzeit leider nur in der Welt der Literatur. Treten wir ein. Betreten wir Martin Mosebachs neuen Roman. Er ist wahrhaftig und zauberhaft zugleich. Er ist tiefgründig und hoch komisch, ebenso unterhaltsam wie geistreich und stilbewusst. Der Roman heisst wie seine Hauptfigur: «Krass».

Die Methode Mosebach

Ralph Krass ist ein Zentralgestirn, das alle in seinen Bann zieht. Er ist ein Schwergewicht, das in sich selbst ruht bis zum bitteren Ende. Ein massiger Mann in feinem Tuch, ein schwerreicher Geschäftsmann. Schweigsam badet er in seiner eigenen Kraft, auch in der Anmut seiner jungen Begleiterin Lidewine, auch in der Unterwürfigkeit seines Sekretärs Dr. Jüngel.