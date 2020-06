Feuerwehreinsatz – Schwelbrand in Laden In Niederdorf hat ein Feuer erheblichen Sachschaden angerichtet. Martin Regenass

Büromaterial fing Feuer. Baselbieter Polizei

In einem Ladenlokal in Niederdorf ist am Montagabend ein Schwelbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr habe den um 20.34 Uhr gemeldeten Brand an der Dorfgasse rasch löschen können, teilte die Baselbieter Polizei am Dienstag mit. Weshalb es im Ladenlokal im Erdgeschoss der Liegenschaft gebrannt hat, ist noch nicht klar. Die Polizei vermutet den Brandherd im Bürobereich.

( SDA )