Erfolgreich zum roten Pass – Schweizermacher nach Genfer Art Der ehemalige Genfer Regierungsrat Pierre Maudet verhalf einem libanesischen Banquier aus Schwyz zum roten Pass. Einwände von Mitarbeitern, die Einbürgerung sei per Gesetz nicht möglich, beeindruckten ihn nicht. Philippe Reichen aus Genf

Pierre Maudet im September 2019 in Genf. Foto: Georges Cabrera («Tribune de Genève»)

Wer einen Schweizer Pass will, braucht Geduld. Die Behörden durchleuchten Bewerber vom Haaransatz bis zum kleinen Zeh. Alles muss stimmen: von der Anzahl Wohnjahre in der Schweiz bis zu jenen in der Gemeinde. Berge von Formularen müssen ausgefüllt, Belege eingereicht, Gebühren bezahlt und Fragen zu Steuerrechnungen beantwortet werden. Am Ende kontrolliert das Staatssekretariat für Migration die Dossiers. Spielräume für Tricksereien scheint es keine zu geben.