Bilanz zum neuen Waffengesetz – Schweizerinnen und Schweizer bewaffnen sich Die Zahl der Gewehre und Pistolen im Besitz von Privatpersonen steigt – trotz restriktiverem Gesetz. Das zeigt eine Umfrage bei den kantonalen Waffenbüros. Gregor Poletti

Bis zu drei Millionen Schusswaffen sind in der Schweiz in Privatbesitz – und es werden immer mehr. Foto: Dominic Favre (Keystone)

Carl Frischknecht ist Präsident des Bündner Schiesssportverbandes und passionierter Schütze – und kein schlechter dazu. Beim diesjährigen Eidgenössischen Schützenfest in Luzern schaffte er es immerhin in den Ausstich. Als die Schweizerinnen und Schweizer an einem Sonntag im Mai 2019 Ja sagten zum revidierten Waffengesetz, war Frischknechts Enttäuschung gross – und auch die Ängste, dass das neue Gesetz für die Schützinnen und Schützen im Land zu allerlei Nachteilen führen würde.

Heute sieht Frischknecht das etwas entspannter. Die Situation sei für die Schützen weniger dramatisch als angenommen, der befürchtete Mitgliederrückgang bei den 114 Schützenvereinen des Bergkantons und den rund 2500 lizenzierten Mitgliedern sei nicht in dem gefürchteten Mass eingetroffen – und das, obwohl die Neuerungen seit zwei Jahren in Kraft sind, die mit der teilweisen Übernahme der EU-Waffenrichtlinie verbunden waren.