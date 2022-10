Auslosung WM-Gegnerinnen 2023 – Schweizerinnen treffen auf Gastgeberin Neuseeland, Norwegen und die Philippinen Vor knapp zwei Wochen hat sich die Schweiz für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Seit heute Samstag sind die Gruppengegnerinnen bekannt. Annick Vogt

Die Schweizerinnen haben sich gegen Wales für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Mit dem 2:1-Sieg im Playoffspiel gegen Wales am 11. Oktober hat sich die Schweiz für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Diese findet nächsten Sommer in Neuseeland und Australien statt. Es wird das zweite Mal nach 2015 sein, dass die Schweizerinnen an einer solchen Endrunde teilnehmen.

Bei der Auslosung vom 22. Oktober in Neuseeland wurde die Schweiz nun in Gruppe A gezogen. Sie trifft dort auf Gastgeberland Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Um den Einzug in den Sechzehntel-Final zu schaffen, müssen die Schweizerinnen in ihrer Gruppe mindestens Zweite werden.

Für Nils Nielsen, den Trainer der Schweizerinnen, könnte die Auslosung fast nicht besser sein. Neuseeland aus Topf 1 zu bekommen sei die beste Option gewesen. «Norwegen ist zwar jedes Mal stark, und doch ist es möglich, gegen sie Punkte zu holen.», sagt er. Gegen die Philippinen, für die es die erste Teilnahme ist, sei es etwas unvorhersehbar. Punkte könnten aber durchaus geholt werden. «Ich würde sagen, das ist eine Gruppe, in der sich die Schweiz durchsetzen kann.», sagt er.

Norwegen als stärkster Gegner

Gegen Neuseeland kommt die Schweiz auf zwei Siege und eine Niederlage. Die Partien entschieden sie jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Neuseeland wird das erste Spiel der Weltmeisterschaft bestreiten. Gegen Norwegen konnten die Neuseeländerinnen bisher aber nur einmal gewinnen. Neuseeland nahm bisher fünf Mal an einer WM-Endrunde teil. Jedes Mal schieden die Gastgeberinnen in der Vorrunde aus.

Norwegen traf bisher acht Mal auf die Schweiz. Die Bilanz: zwei Siege, fünf Niederlagen und ein Unentschieden. Die Skandinavierinnen wurden 1991, an der ersten Weltmeisterschaft in China, Vizeweltmeister. Sie unterlagen den USA 1:2. Vier Jahre später dann der Weltmeistertitel. In Schweden gewannen sie 2:0 gegen Deutschland. Den Titel konnten sie 1999 aber nicht verteidigen. Sie verloren das Spiel um Platz drei gegen Brasilien. 2007 in China wurde Norwegen wieder undankbarer 4. Die Norwegerinnen verloren gegen die USA 1:4. Mit Ada Hegerberg hat Norwegen eine sechsfache Champions-League-Siegerin im Kader. 2018 wurde Hegerberg mit dem Ballon d’Or zur Weltfussballerin des Jahres ausgezeichnet.

Die Philippinen sind an der Weltmeisterschaft nächstes Jahr zum ersten Mal an einer Endrunde dabei. Das Team qualifizierte sich an den Asienmeisterschaften 2022. Das Turnier diente als asiatische Qualifikation für dafür. Da die Philippinen den Halbfinal erreichten, qualifizierten sie sich direkt. Auch China, Japan, Südkorea und Vietnam kamen so zu ihrer WM-Qualifikation.

Drei Teilnehmer stehen noch aus

Die 32 teilnehmenden Länder wurden in acht Gruppen à vier Länder eingeteilt. Noch sind nicht alle Teilnehmer der Weltmeisterschaft bekannt. Die letzten drei Länder werden an den interkontinentalen Playoffs im Februar ermittelt. Daran teilnehmen werden Portugal, Kamerun, Senegal, Taiwan, Thailand, Haiti, Panama, Paraguay, Chile und Papua-Neuguinea.

Die acht Gruppen im Überblick Infos einblenden Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen , Schweiz Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan Gruppe D: England, unbekannt, Dänemark, China Gruppe E: USA, Vietnam, Holland, unbekannt Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, unbekannt Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

Am 11. November wird die Schweiz ein Testspiel gegen Dänemark bestreiten. Gespielt wird in Schaffhausen. Das erste Spiel der Weltmeisterschaft wird am 20. Juli zwischen Neuseeland und ihrem ersten Gruppengegner in Auckland ausgetragen. Einen Tag später, am 21. Juli, bestreitet die Schweiz ihr erstes Spiel gegen die Philippinen. Der Final ist am 20. August in Sydney geplant.

