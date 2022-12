Mit Gas gegen Energiemangel – Schweizerhalle soll zum Flüssiggas-Hub der Schweiz werden Auf Muttenzer Gebiet will der Gasverbund Mittelland den ersten Flüssiggasterminal der Schweiz bauen. Dazu kommen noch ein gigantischer Gasspeicher und ein Gaskraftwerk. Simon Erlanger

Auf dem Areal Schweizerhalle steht schon bald ein Flüssiggasterminal samt Gasspeicher und wohl auch mit einem Gaskraftwerk. Nur wenige Kilometer stromabwärts schafft derweil Basel-Stadt Gas als Energieträger ab. Foto: Archiv Tamedia/Dominik Plüss

In Muttenz soll der erste Flüssiggasterminal der Schweiz gebaut werden. Das meldete die «SonntagsZeitung» über die Feiertage. Bereits 2023 will Rolf Samer, Chef des Gasverbundes Mittelland, im Industriegebiet Schweizerhalle eine solche Anlage bauen.

Gleich daneben arbeitet der Gasverbund an einem Projekt zum Bau eines grossen Gasspeichers, der sechs Prozent des Wintergasbedarfs der Schweiz fassen soll. Samer sei auch mit einem Investor im Gespräch, der am selben Standort eines der drei vom Bund vorgeschlagenen grossen Gaskraftwerke bauen möchte.

Gas kommt per Rhein

Flüssigasterminals sind Gasumschlagstationen. Mit verflüssigtem Gas gefüllte Container werden per Rhein, der Schiene oder der Strasse herangeführt und abgeladen. Anschliessend verwandelt eine Verdampfungsanlage den flüssigen Stoff wieder zurück in den gasförmigen Zustand. Dieses wird dann ins Schweizer Leitungssystem eingespeist.

Wenn Terminal, Speicher und Gasturbine realisiert seien, werde die Schweizerhalle in Muttenz zu einer Art Notfall-Energiecluster. Man will schnell beginnen: «Der LNG-Terminal könnte bereits im nächsten Winter in Betrieb genommen werden», sagt Samer zur «SonntagsZeitung». Geplant sei vorerst eine Umschlagkapazität von 150 Containern pro Jahr.

In der EU gilt Flüssiggas als eine der Lösungen für die gegenwärtige Energiekrise und die Verringerung der Abhängigkeit von Russland. So schloss Deutschland trotz der WM-Proteste gegen den Golfstaat gleichzeitig einen Liefervertrag für Flüssiggas mit Katar. Unter Höchstdruck stampft die EU dort für die Gasvorräte einen Terminal nach dem anderen aus dem Boden.

In Basel-Stadt soll derweil Gas bis 2035 durch andere Energieträger ersetzt werden.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

