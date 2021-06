Pläne für die Sommerferien – Schweizer zieht es ans Meer statt in die Berge Nach über einem Jahr Pandemie wollen die Menschen an den Strand – zum Leidwesen des einheimischen Tourismus. Cyrill Pinto

Schweizer und Schweizerinnen willkommen: Bei Neapel ist man an den letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Sommersaison. Foto: EPA

Im Corona-Sommer 2020 gings in den Sommerferien noch ins eigene Land: Per Velo, im Camper oder einfach zu Fuss besuchten die Schweizerinnen und Schweizer den Creux du Van, Arosa oder das Val Müstair – dort verzeichneten die Touristiker Rekordumsätze. Doch das ist jetzt vorbei. Dank tiefen Infektionszahlen, Impfungen und Zertifikaten öffnen die Mittelmeerländer ihre Grenzen. Und locken die begehrten Gäste aus der Alpenrepublik an ihre Strände.

Die Reiselust bei den Schweizern und Schweizerinnen ist gross. Gemäss aktuellem Reisebarometer des TCS kann sich jeder oder jede Zweite vorstellen, in den nächsten Wochen ins Ausland zu fahren – trotz all der Hürden und Unsicherheiten, die noch immer bestehen. Die beliebtesten Destinationen sind laut TCS Italien, Griechenland und Frankreich. Die Eidgenossen und Eidgenossinnen haben nach über einem Jahr Pandemie also vor allem ein Ziel: das Mittelmeer.