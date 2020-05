Basler Bevölkerung wächst – Schweizer ziehen weg, Ausländer zu Die Einwohnerzahl im Stadtkanton ist in den letzten zwölf Monaten um 0,6 Prozent auf 201’543 Menschen gewachsen.

Der Kanton Basel-Stadt zählt knapp über 200’000 Einwohner. In der Liste der bevölkerungsreichsten Kantone der Schweiz belegt er den 15. Platz. Foto: Christian Jaeggi

In Basel-Stadt leben heute mehr Personen als noch vor zwölf Monaten: Die Bevölkerungszahl ist innerhalb eines Jahres um 0,6 Prozent oder 1282 Menschen auf neu 201’543 Einwohner gewachsen, wie das Statistische Amt am Mittwoch mitteilte. Das Wachstum ist hauptsächlich auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen: In den letzten zwölf Monaten sind 12094 Menschen aus Basel-Stadt weggezogen, 12’722 haben sich hier niedergelassen. Im selben Zeitraum überstieg indes die Zahl der Todesfälle (2202) jene der Geburten (1905).

Hinsichtlich der Bevölkerungsbewegungen gibt es Unterschiede zwischen dem Schweizer und dem ausländischen Bevölkerungsanteil. So stieg die Zahl der Ausländer im Stadtkanton innerhalb eines Jahres um 1,6 Prozent auf insgesamt 73’947 Einwohner. Dies entspricht einem Ausländeranteil von insgesamt 36,7 Prozent in Basel-Stadt gegenüber 36,2 Prozent im letzten Jahr. Die Zahl der Einwohner mit Schweizer Pass stieg lediglich um 0,1 Prozent oder 124 Personen. Dabei erwarben in den letzten zwölf Monaten 1158 Menschen den Schweizer Pass.

Auch beim Wanderungssaldo sind Unterschiede feststellbar: Bei den Ausländern übertrifft die Zahl der Zuzüge jene der Wegzüge, bei den Schweizern ist es umgekehrt.

( bor )