Polizei Freiburg interveniert – Schweizer wird gebüsst, weil er zu viel Waldpilze sammelte Im grenznahen Baden-Württemberg ist lediglich ein Kilogramm Wildpilze pro Person und Tag erlaubt.

Ein Gruppe «Nebelgrauer Trichterlinge», aufgenommen bei einer Pilzexkursion. (Symbolbild) Bild: Keystone

Ein 51-jähriger Schweizer schmuggelte Ende Oktober einen Korb Waldpilze über den Grenzübergang Rheinfelden. Wie die Polizei Lörrach mitteilt, habe die Waage der Zöllner ganze drei Kilogramm angezeigt – das sind zwei Kilogramm zu viel. «Die natur- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen für Deutschland und Baden-Württemberg» erlauben nämlich nur «ein Kilogramm Wildpilze pro Tag und Person».

Das wusste der Delinquent offenbar nicht. So gestand er am Zoll freimütig, dass er jenseits der Grenze Pilze gesammelt hat. «Die Zollbeamten mussten deshalb ein Bussgeldverfahren einleiten», schreibt die deutsche Polizei weiter. Mit zwei Kilogramm Pilzen weniger im Korb und 200 Euro weniger im Geldbeutel – «diesen Betrag musste der Betroffene als Sicherheit für das zu erwartende Bussgeld hinterlegen» – durfte der Mann schliesslich in die Schweiz weiterfahren.

Die Pilze derweil fristen ihr Dasein nun «zur weiteren Bearbeitung» im zuständigen Landratsamt in Lörrach. Ob mit der weiteren Bearbeitung eine Untersuchung oder nicht eher eine Zubereitung des Beweismaterials gemeint ist, ist in der Mitteilung nicht weiter ausgeführt.

kha